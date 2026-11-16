Sono gli italiani con più di 65 anni a guardare al futuro con maggiore apprensione. Lo mostra la 26esima Indagine Acri-Ipsos Doxa “Gli italiani e il risparmio”, condotta dal 17 settembre al 1° ottobre 2026 su circa mille italiani adulti. Una ricerca su cui torna l’associazione Codici per sottolineare una serie di dati che merita attenzione.

“Chi ha lavorato una vita oggi teme di non potersi curare e di non farcela con la pensione – osserva Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e per un anziano su quattro non c’è nemmeno una famiglia su cui contare. Il 45% degli over 65 sostiene di aver speso tutto il reddito dell’anno, dato che riguarda la capacità di risparmio nell’ultimo anno. In un contesto di rincari su alimentari ed energia, questo significa non avere margine per nessun imprevisto. Sono dati a dir poco allarmanti su cui è necessaria un’attenta riflessione da parte delle istituzioni al fine di adottare tutti gli strumenti utili per fornire supporto a chi è in difficoltà”.

Entrando nel dettaglio dell’indagine, il 74% degli over 65 si dichiara spaventato o preoccupato per i prossimi tre-cinque anni, il dato più alto fra tutte le generazioni, e sono gli unici a prevedere un peggioramento anche della propria situazione personale, con un saldo di -12 punti. Il 48% è inquieto per le prospettive di ripresa e sviluppo del Paese, il 45% per la mancanza di risorse per cura e assistenza, il 33% per l’invecchiamento della popolazione. Il 59% pensa di riuscire a risparmiare meno dei propri genitori, a fronte del 37% della Gen Z, e il 45% ha speso per intero il proprio reddito nell’ultimo anno, il valore più alto fra le generazioni. Per il 21% il tenore di vita è peggiorato e per un altro 25% è difficile da mantenere, in totale il 46%. Quanto al welfare, il 58% ritiene che il risparmio privato dovrà integrare soprattutto la sanità e il 40% le pensioni pubbliche, che considera insufficienti. La solitudine economica pesa. Il 25% degli over 65 dichiara di non avere familiari a cui fare riferimento da un punto di vista economico, contro il 7% di Gen Z e Millennials, e solo il 3% riceve aiuti da parenti. Il 70% mantiene i risparmi in forma liquida e il 62% preferisce investire sulla qualità della vita attuale piuttosto che sul futuro.