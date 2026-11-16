«La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile». Corrado Alvaro, in “Ultimo diario”, ha dato un nome a ciò che accade quando un torto fatto a pochi cambia il modo di pensare di molti. Si vede una persona pagare da sola il prezzo di una scelta onesta e si comincia a domandarsi se, al suo posto, si farebbe ancora la stessa scelta. A pochi giorni dalla miniserie su Rosario Livatino, da Naro è arrivata la notizia del furto di un trattore e di una seminatrice alla cooperativa “Rosario Livatino-Libera Terra” cooperativa che porta il suo nome e coltiva terreni confiscati alla mafia (inclusi appezzamenti originariamente sequestrati negli anni ’80 proprio grazie alle indagini del giudice Livatino.

Secondo le cronache, il danno sfiora i centomila euro e i mezzi erano privi di copertura assicurativa. Nel 2015 erano già stati rubati un trattore e altre attrezzature. Nel 2023 gli incendi avevano distrutto circa trenta ettari di grano e un vigneto di seimila piante (vedi). Agli investigatori spetta accertare chi abbia commesso il furto e per quale motivo. Intanto, per chi lavora quei campi, ogni giorno perso può pesare sulla prossima semina. Come postulatore nella fase romana della causa di beatificazione di Livatino, ho letto gli atti e le testimonianze. Mi ha colpito la cura con cui quel giovane magistrato esercitava un potere che incideva sulla vita altrui. Studiava le carte e pesava le parole. Sapeva che, dopo la sua firma, qualcuno avrebbe dovuto fare i conti con le conseguenze di quella decisione. La sua fede si vedeva anche in quella cura, nel rispetto che aveva per le persone che era chiamato a giudicare.

Quando un terreno confiscato viene assegnato, diciamo che è restituito alla collettività. La parola «collettività» impegna anche dopo la consegna. Se per rimettere in moto il lavoro devono arrangiarsi soltanto i soci, in che senso quella terra è tornata a tutti? La stessa attenzione riservata al giorno dell’assegnazione va riservata a ciò che accade quando coltivarla diventa più difficile.

Ai soci della cooperativa va la mia vicinanza. A chi, nel territorio, può dare una mano spetta una domanda precisa da rivolgere loro: quali lavori rischiano di saltare, quali mezzi servono e per quando? Un’azienda agricola può mettere a disposizione un trattore. Più aziende possono coprire insieme il lavoro urgente. Le istituzioni e le organizzazioni agricole possono mettere in contatto i soci con chi ha mezzi disponibili. Il calendario della semina dà a tutti una scadenza più seria di quella di un comunicato.

Agli uomini e alle donne di buona volontà si può rivolgere un appello concreto. D’intesa con la cooperativa, si può avviare una raccolta per sostituire i mezzi rubati. Le offerte siano versate direttamente alla cooperativa, con un rendiconto pubblico delle somme raccolte e del loro impiego. Si valuti anche la possibilità di destinare una parte delle offerte all’assicurazione dei nuovi mezzi. Famiglie, associazioni e imprese possono così contribuire alla continuità di un lavoro che dà valore a una terra di tutti.

Un giovane di Naro che abbia visto la miniserie e poi letto del furto potrebbe chiederci: «Mi avete raccontato quanto è costato a Livatino fare il suo dovere. Che cosa siete disposti a fare voi perché chi lavora nel suo nome possa continuare?». Quel giovane ha diritto a una risposta prima che passi il tempo della semina. Se al prossimo raccolto un campo resterà vuoto per mancanza di mezzi, quel giovane avrà già avuto la sua risposta.

+ Vincenzo Bertolone – SdP

Buscemi (CGIL Agrigento): «Colpire la cooperativa Livatino significa colpire il lavoro e la speranza di riscatto del nostro territorio»

La CGIL di Agrigento esprime piena solidarietà e vicinanza alla cooperativa sociale “Rosario Livatino – Libera Terra” di Naro, dopo il grave furto del trattore e della seminatrice, attrezzature indispensabili per la prosecuzione delle attività agricole sui terreni confiscati alla mafia.

«Siamo di fronte a un episodio gravissimo – dichiara Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento – che non può essere considerato soltanto un danno economico ai danni di un’impresa agricola. Colpire una cooperativa che lavora sui beni confiscati alla criminalità organizzata significa colpire il lavoro, la dignità dei lavoratori e un’esperienza concreta di affermazione della legalità e della giustizia sociale».

«È particolarmente preoccupante – prosegue Buscemi – che questa realtà sia stata già in passato bersaglio di furti, danneggiamenti e incendi. Non possiamo accettare che chi sceglie di investire nel territorio, creare occupazione e restituire valore sociale ai beni sottratti alla mafia debba continuare a lavorare in condizioni di insicurezza e con il timore di nuovi attacchi».

Per la CGIL, la vicenda pone una questione che va oltre la pur necessaria individuazione dei responsabili da parte delle forze dell’ordine. Occorre garantire una presenza più incisiva dello Stato e assicurare condizioni di sicurezza a tutte le realtà che operano nella gestione dei beni confiscati, affinché questi patrimoni possano diventare strumenti effettivi di sviluppo, occupazione e coesione sociale.

«Non bastano le dichiarazioni di solidarietà, per quanto doverose. Servono fatti concreti. Chiediamo alle istituzioni di attivarsi per sostenere la cooperativa, consentirle di ripristinare le attrezzature sottratte e garantire la continuità delle attività produttive. Non possiamo lasciare soli i soci e i lavoratori che, con sacrificio e responsabilità, portano avanti un progetto che appartiene all’intera comunità».

«La memoria del giudice Rosario Livatino – conclude Buscemi – non può essere celebrata soltanto nelle ricorrenze o attraverso le parole. Va difesa ogni giorno, sostenendo chi ne raccoglie l’eredità attraverso il lavoro onesto e l’impegno per la legalità. La CGIL sarà al fianco della cooperativa e di quanti credono che la lotta alla mafia passi anche dalla creazione di lavoro dignitoso e dalla restituzione dei diritti e delle opportunità ai nostri territori».

Confesercenti Agrigento: solidarietà alla cooperativa “Rosario Livatino”. Ferma condanna per il vile furto

Confesercenti Agrigento esprime piena solidarietà e vicinanza ai soci e ai lavoratori della cooperativa agricola “Rosario Livatino – Libera Terra” di Naro, vittima del grave furto di un trattore e di una seminatrice, mezzi indispensabili per la prosecuzione dell’attività agricola sui terreni confiscati alla mafia.

Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non soltanto una realtà imprenditoriale, ma anche un’esperienza di riscatto civile ed economico che rappresenta un patrimonio dell’intera comunità agrigentina.

«Rubare i mezzi a una cooperativa che lavora sui terreni confiscati alla criminalità organizzata – si legge nella nota di Confesercenti Agrigento – significa colpire il lavoro, la dignità delle persone e un modello concreto di economia fondata sulla legalità. È un atto particolarmente grave perché tenta di scoraggiare quanti, con sacrificio e impegno quotidiano, dimostrano che è possibile restituire alla collettività ciò che la mafia aveva sottratto».

Confesercenti condanna con fermezza quanto accaduto e auspica che le forze dell’ordine possano individuare al più presto i responsabili, assicurandoli alla giustizia.

«Non possiamo permettere che chi sceglie la strada della legalità venga lasciato solo. La cooperativa Livatino deve poter continuare a svolgere la propria attività senza intimidazioni e senza ulteriori ostacoli. Per questo rivolgiamo un appello alle istituzioni, alle organizzazioni economiche e al mondo delle imprese affinché si attivino iniziative concrete di solidarietà e sostegno per consentire il ripristino delle attrezzature sottratte e la continuità del lavoro».

La vicenda riguarda tutti noi. Difendere la cooperativa “Rosario Livatino” significa difendere un’idea di sviluppo nella quale legalità, lavoro e responsabilità sociale non sono valori astratti, ma condizioni indispensabili per il futuro del nostro territorio.