Oltre 250mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Enna nell’ambito di un’indagine su una presunta truffa legata al Superbonus 110% per lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico mai eseguiti. Il provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, è stato emesso dal gip del Tribunale di Enna nei confronti dell’amministratore di una società edile con sede a Troina, denunciato alla Procura di Enna per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode fiscale mediante emissione di fatture false e occultamento o distruzione di documenti contabili.

Le indagini, condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Enna, sono partite da una verifica fiscale sulla società, che avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti allo scopo di attestare falsi stati di avanzamento dei lavori. In questo modo sarebbero stati generati oltre 250mila euro di crediti fiscali inesistenti, successivamente ceduti a pagamento a privati e istituti bancari, che li hanno utilizzati per compensare i propri debiti fiscali. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di individuare anche le responsabilità dei tecnici e dei professionisti che avrebbero attestato l’esecuzione di opere edilizie mai realizzate. I finanzieri hanno quindi eseguito il sequestro di circa 120mila euro di crediti fiscali non ancora utilizzati, presenti nei cassetti fiscali della società e dei soggetti ai quali erano stati ceduti. Sono stati inoltre sequestrati disponibilità finanziarie, partecipazioni societarie e altri beni mobili per circa 130mila euro, corrispondenti al profitto del reato ipotizzato.