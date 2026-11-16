Per il Lions Club Ravanusa – Campobello, guidato dal presidente Salvatore Lauricella, la Giornata della Colletta Alimentare si è trasformata in una straordinaria festa di umanità e condivisione. Da un lato la generosità di chi ha scelto di riempire il carrello per sostenere chi vive un momento di fragilità; dall’altro la dedizione luminosa di chi ha scelto di esserci, mettendo in pratica i valori fondanti dell’associazionismo.

Il Lions Club: “”Il vero servizio non è un semplice atto di beneficenza, ma un linguaggio universale che abbatte ogni confine. Attraverso l’ascolto, il dialogo e la prossimità, il motto “We Serve” prende vita, ricordandoci che il benessere di ciascuno è indissolubilmente legato a quello dell’intera comunità.

Un grazie sincero va a tutti i soci, alle socie, agli amici e ai volontari che hanno reso possibile questo grande lavoro di squadra, incarnando lo spirito di servizio che da sempre contraddistingue la nostra associazione””

E ancora : “”Nello spirito del guidare con l’esempio e del servizio disinteressato, che non cerca visibilità o riconoscimenti pubblici, ma nasce dall’amore per il prossimo e dal senso civico, i Lions e i giovani del Cub Club hanno offerto oggi una testimonianza luminosa. Hanno trasformato il proprio tempo in un dono silenzioso e prezioso, mossi dall’unica, vera ricompensa: fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.” (Matteo 25, 40), citazione che sintetizza in modo perfetto e profondo l’anima più autentica del Lions Clubs International””.

“” Quando i soci Lions, insieme ai giovani e ai volontari, scendono in piazza per la Colletta Alimentare, non stanno compiendo una mera operazione logistica o di beneficenza astratta – il Lions Club conclude il suo intervento -. Stanno mettendo le mani in pasta nella vita degli altri, facendosi prossimi, azzerando le distanze e trasformando la solidarietà in un abbraccio concreto.

È la bellezza di un’etica che si fa azione, dove ogni piccolo gesto (un pacco di pasta donato, un sorriso, una parola di conforto) diventa un mattone per costruire una comunità più giusta, unita e fraterna. Lions e cuccioli del Cub Club, con il loro impegno, hanno dato carne e vita a quelle parole””.

GIOVANNI BLANDA