«Esprimo la mia piena e convinta solidarietà all’onorevole Ismaele La Vardera per quanto accaduto a Catania. Nessuna divergenza politica, per quanto profonda, può giustificare intimidazioni, aggressioni o sopraffazioni. La libertà di espressione, il diritto al dissenso e la possibilità di svolgere senza condizionamenti la propria attività politica e istituzionale sono principi che devono essere difesi sempre, indipendentemente dalle appartenenze partitiche».

Lo dichiara Lillo Massimiliano Musso, esponente di Forza del Popolo e candidato alla Presidenza della Regione Siciliana, intervenendo sull’episodio che ha coinvolto il deputato regionale Ismaele La Vardera a Catania.

«Detto questo, però, ritengo necessario aggiungere qualcosa che probabilmente molti pensano, ma pochi hanno il coraggio di dire apertamente. Mi auguro che Ismaele La Vardera non trasformi anche questa vicenda nell’ennesima occasione di vittimismo funzionale alla propria campagna elettorale. La solidarietà è doverosa, ma non può diventare una richiesta di immunità dalla critica politica».

Musso richiama quindi l’attenzione sul livello del confronto pubblico in vista delle prossime elezioni regionali siciliane.

«Non è accettabile quanto accaduto a Catania. Ma non è più accettabile nemmeno assistere a una campagna elettorale nella quale gli argomenti scarseggiano e le esibizioni abbondano. La politica siciliana sembra sempre più prigioniera della ricerca spasmodica di visibilità, del video a effetto, della provocazione quotidiana e della costruzione di una narrazione personale nella quale tutto diventa spettacolo».

«Non mi riferisco soltanto a La Vardera. Il problema è più ampio e riguarda una parte consistente della classe politica, che sembra aver scambiato i social network per le istituzioni e il numero delle visualizzazioni per una misura della propria credibilità. Qualcuno deve finalmente trovare il coraggio di uscire dal tunnel dei social e tornare a confrontarsi sui problemi concreti della Sicilia».

Il candidato di Forza del Popolo insiste sulla necessità di riportare il dibattito elettorale sul terreno delle proposte.

«Vorrei conoscere le idee, i programmi, le soluzioni. Vorrei assistere a confronti pubblici nei quali si discuta seriamente di sanità, lavoro, agricoltura, infrastrutture, autonomia, bilancio regionale e futuro dei nostri giovani. Vorrei che chi aspira a governare la Sicilia spiegasse ai siciliani cosa intende fare, con quali strumenti e con quali risorse. Non basta denunciare, indignarsi, riprendersi con uno smartphone o raccontare quotidianamente la propria battaglia personale».

Musso rivolge quindi un invito diretto al deputato regionale.

«A Ismaele La Vardera rinnovo la mia solidarietà personale e politica. Ma gli rivolgo anche un invito altrettanto chiaro: cominci a confrontarsi realmente con i propri avversari politici, senza pretendere che la denuncia, l’esposizione mediatica o le minacce eventualmente ricevute possano rappresentare, da sole, una credenziale sufficiente per aspirare alla Presidenza della Regione Siciliana».

«Essere destinatari di intimidazioni non rende automaticamente migliori le proprie idee, più credibili i propri programmi o più adeguata la propria proposta di governo. La solidarietà verso chi subisce un’intimidazione è un dovere democratico. Il consenso politico, invece, deve essere conquistato attraverso il confronto, la competenza e la capacità di offrire risposte concrete ai cittadini».

Infine, Musso conclude:

«La Sicilia non ha bisogno di nuovi protagonisti dello spettacolo politico, ma di persone disposte ad assumersi la responsabilità di governarla. Si faccia politica con le idee, meno con le suggestioni. Si cerchi il confronto, non soltanto l’attenzione. Si costruiscano programmi, non personaggi.

La mia solidarietà a La Vardera resta piena e senza riserve per quanto accaduto a Catania. La mia critica al suo modo di fare politica resta altrettanto chiara. Le due cose non sono affatto incompatibili.

Qualcuno doveva pur dirlo».