

Sono aperte le iscrizioni al Comitato Civico di Favara di Progetto Civico Italia. L’iniziativa nasce per dare voce ai quartieri, ascoltare le cittadine e i cittadini e coinvolgere chi desidera mettere il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della comunità.

Il Comitato vuole offrire uno spazio di confronto sui problemi che i favaresi incontrano ogni giorno e sulle proposte per affrontarli. L’obiettivo è partire dalle esigenze di chi vive la città, individuare le priorità dei quartieri e tradurle in progetti concreti per Favara.

L’invito è rivolto a chi ha un’esigenza da segnalare, un’idea da proporre o semplicemente voglia di contribuire al lavoro del Comitato.

Per aderire è possibile compilare il modulo online di Progetto Civico Italia: https://laboratori.progettocivicoitalia.it/iscrizione