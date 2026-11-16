In merito a quanto circolato nelle ultime ore circa una presunta mancata copertura delle borse di studio per l’anno accademico 2026/2027 appena iniziato, l’Ersu di Palermo intende fare chiarezza per rassicurare gli studenti e le loro famiglie, smentendo letture parziali che non tengono conto del fisiologico iter amministrativo. Nella direzione dell’attenzione verso la comunità studentesca, per velocizzare le procedure di erogazione della prima rata – la cui scadenza ordinaria è prevista entro il mese di dicembre – l’Ersu di Palermo ha già iniziato a erogare, in anticipo, la prima tranche del beneficio agli studenti di primo anno per i quali sono già stati accertati i requisiti economici e perfezionate le procedure di iscrizione presso gli atenei.

Negli ultimi cinque anni, l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo ha, infatti, sempre garantito il pagamento della borsa di studio al 100% degli aventi diritto, soddisfacendo le richieste di circa 15mila studenti idonei per ciascuna annualità. Un obiettivo prioritario che rimane fermo e confermato anche per l’anno accademico 2026/2027, che ha fatto registrare un incremento record con quasi 20mila domande valide complessivamente presentate.

Le prime graduatorie pubblicate in prima istanza la scorsa settimana riflettono esclusivamente la possibilità di iniziare a pagare la prima rata della borsa di studio, quindi primi anticipi per tutte le matricole con la posizione in regola che ⁠tengono conto della tempistica con cui gli studenti consegnano la documentazione e l’iter fisiologico, come gli scorsi anni, di acquisizione delle risorse finanziarie destinate come ogni anno ad esser incrementate attraverso flussi finanziari certi e già programmati che permetteranno lo scorrimento totale delle graduatorie: dal Ministero dell’Università (già in pagamento uno stanziamento di 17,29 milioni di euro); dalla Tassa regionale per il diritto allo studio (appena si concluderanno le procedure di immatricolazione e iscrizione, le istituzioni universitarie e le istituzioni AFAM della Sicilia occidentale afferenti all’Ersu Palermo provvederanno ad accreditare il gettito derivante dalla tassa di scopo, pari a 140 euro per i circa 50mila studenti iscritti); dalla Regione Siciliana che nell’ambito della prossima manovra finanziaria, oltre al consueto contributo di funzionamento, il governo regionale potrà destinare le risorse integrative necessarie per raggiungere, la copertura del 100% degli idonei in Sicilia (per l’anno accademico appena concluso, la Regione Siciliana ha stanziato di 46 milioni di euro a livello regionale).

«Comprendiamo le legittime aspettative degli studenti – dichiara il presidente di Ersu Palermo, Giuseppe Giordano – ma è fondamentale non alimentare allarmismi ingiustificati basati su dati parziali e/o provvisori, che fotografano solo la fase iniziale di un procedimento complesso che si conclude entro il mese di aprile. I numeri parlano chiaro: negli ultimi cinque anni nessuno studente idoneo è rimasto indietro. Grazie alla sinergia istituzionale con il Ministero dell’Università, gli Atenei e con il governo regionale Schifani e segnatamente con l’assessore Mimmo Turano, che ha dimostrato nei fatti una straordinaria sensibilità sul tema stanziando cifre record, anche quest’anno il nostro obiettivo è garantire la borsa di studio a tutti gli aventi diritto, nonostante l’aumento considerevole delle richieste che sfiorano quota 20mila domande. Anzi, abbiamo già avviato l’anticipo dei pagamenti per le matricole con posizione già definita, proprio per dare un segnale concreto di vicinanza e tempestività a chi inizia il proprio percorso universitario. Le porte dell’Ente restano, come sempre, aperte al dialogo costruttivo con le rappresentanze studentesche».