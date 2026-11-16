

“Una sala gremita, tanta partecipazione e un messaggio chiaro: la politica ha bisogno di freschezza, nuove energie, competenze con persone disposte a mettersi in gioco nell’ esclusivo interesse della collettività .

Si è svolto ieri a Ravanusa un incontro politico alla presenza di Luca Iacolino, 30 anni, laureato in Giurisprudenza, funzionario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e fondatore dell’associazione “Giovani Idee”.

Un appuntamento che ha rappresentato un momento di confronto con la comunità, durante il quale Iacolino ha raccontato le motivazioni profonde che lo hanno spinto a intraprendere questo percorso finalizzato alle Regionali del 2027.

Una passione per la politica che affonda le proprie radici nella storia familiare: valori, idee e proposte- sempre all’interno del centro destra- che oggi Luca intende portare avanti con orgoglio e determinazione.

Un impegno concreto per la nostra Terra per dare risposte ai giovani ed alle famiglie, in questa congiuntura economica sfavorevole.

E’ il percorso di un Gruppo, solido e competitivo, che intende muoversi all’insegna dei fatti e dei risultati, ha ribadito Luca Iacolino .

Nell’affermare con fierezza “Ci metto la faccia”, Iacolino ha espresso la volontà di assumersi la responsabilità del fare nei confronti della comunità agrigentina, guardando all’intera provincia, valorizzando le sue potenzialità e contribuendo a colmare i limiti di una provincia -spesso dimenticata-fanalino di coda in tutte le classifiche che contano”.