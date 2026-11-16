Ennesima truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta a finire nella rete dei malviventi è stato un sessantenne disoccupato di Aragona. L’uomo è stato raggiunto telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma che gli ha spiegato come la targa della sua auto risultasse coinvolta in qualche modo in una rapina ad una gioielleria.

Il balordo ha poi proseguito affermando che il sessantenne avrebbe dovuto preparare tutti i gioielli in suo possesso per fare un confronto con la refurtiva sequestrata. Poco dopo si è presentato un complice alla porta di casa e ha ritirato i preziosi. Il bottino ammonta a circa 10 mila euro. Soltanto in un secondo momento il 60enne ha capito di essere stato truffato e ha chiamato le forze dell’ordine. Al via le indagini per risalire ai responsabili.