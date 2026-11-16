Prima si è schiantata contro un’auto in sosta dopo essersi messa al volante ubriaca e poi ha insultato sia le forze dell’ordine intervenute che i proprietari del veicolo che aveva appena danneggiato. È stata una notte “movimentata” quella che ha visto protagonista una quarantenne casalinga agrigentina.

La donna è rimasta coinvolta in un incidente dopo aver preso in pieno un’auto in sosta nei pressi del Viale della Vittoria. All’arrivo delle forze dell’ordine, impegnate nel verbale, la quarantenne ha cominciato ad insultare tanto i poliziotti quanto i carabinieri: “Pezzi di m..”. Insulti poi estesi anche ai coniugi proprietari del mezzo che aveva appena danneggiato. Per questo motivo la casalinga è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. L’alcol test, infatti, ha rilevato un tasso alcolemico quattro volte superiore a quanto consentito dalla legge. Nei confronti della donna sono scattate anche una sanzione per ubriachezza molesta e il ritiro della patente.