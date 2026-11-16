Condivisione, amore per la natura.

Gioiosa ed edificante esperienza di partecipazione, amicizia e valorizzazione del territorio.

Il Comitato della Via Fabaria di Naro, insieme al Comitato della Via Fabaria di Ravanusa e in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ravanusa, ha percorso il tratto che da Campobello di Licata conduce fino a Ravanusa: sette chilometri di cammino, di incontri e di condivisione tra due comunità unite dalla voglia di stare insieme e riscoprire le proprie radici.

È stata soprattutto un’occasione per ammirare la straordinaria bellezza del nostro paesaggio, le campagne, gli scorci naturali e le ricchezze ambientali che caratterizzano il nostro territorio.

Il Sindaco Salvatore Pitrola: “”La bellezza del nostro ambiente è un patrimonio da conoscere, proteggere e valorizzare. Promuovere il turismo lento, incentivare il contatto con la natura, riscoprire i sentieri e restituire centralità al nostro paesaggio sono obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale di Ravanusa””.

“”Crediamo che la tutela e la valorizzazione ambientale non siano soltanto temi da raccontare, ma impegni concreti da portare avanti attraverso iniziative, partecipazione e coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini – è ancora il Sindaco a parlare -.

Abbiamo completato il tratto Campobello di Licata–Ravanusa e non ci fermiamo qui! Ci siamo già dati appuntamento al prossimo mese per proseguire il nostro cammino e completare il tratto che da Ravanusa conduce a Riesi””.

La Via Fabaria, insieme ai Cammini Francigeni e ai Cammini di San Giacomo, rappresenta uno degli obiettivi strategici della Pubblica Amministrazione: costruire nuove opportunità di promozione turistica, valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale e creare occasioni di incontro tra comunità.

Avevamo assunto un impegno e oggi possiamo dire di averlo mantenuto.

“”Un ringraziamento particolare va all’associazione Sicani del Monte Saraceno – continua -, per la sensibilità, la disponibilità e il contributo alla valorizzazione della nostra identità territoriale e delle bellezze che ci circondano.

Un invito speciale lo rivolgiamo a tutte le associazioni del territorio: culturali, sportive, ambientali, di volontariato e a tutte le realtà che ogni giorno operano per la crescita della nostra comunità. La valorizzazione del territorio non può essere un percorso portato avanti da pochi, ma deve diventare un progetto condiviso, nel quale ciascuno possa offrire il proprio contributo, le proprie idee e le proprie energie.

Vogliamo che questi cammini diventino sempre più occasioni di partecipazione, collaborazione e promozione del nostro territorio. Le porte sono aperte a tutte le associazioni che desiderano unirsi a noi nelle prossime iniziative””.

“” Più siamo, più riusciamo a costruire e a far conoscere le bellezze della nostra terra!razie ai Comitati della Via Fabaria di Naro e Ravanusa, a tutti i partecipanti e a quanti hanno reso possibile questa splendida giornata.

Il cammino continua! Perché un territorio che conosce, ama e valorizza le proprie bellezze è un territorio che investe nel proprio futuro. Ravanusa cammina, riscopre la propria natura e costruisce futuro!””. Fine del suo intervento.

Giovanni Blanda