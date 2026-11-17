Il bilancio 2025 di AICA, pubblicato integralmente, chiude con un utile di € 51.351, dopo la perdita di € 600.508 del 2024. Il valore della produzione cresce del 9,7% e passa a € 51,1 milioni. Il bilancio è redatto nel presupposto della continuità aziendale.

«I numeri citati in un Consiglio comunale sono quelli del nostro bilancio e non li contestiamo», dichiarano la Presidente del Consiglio di amministrazione Danila Nobile e il Direttore Generale Francesco Fiorino. «Contestiamo la lettura. Un dato estrapolato dal resto del bilancio, da solo, non dice nulla; letto insieme a tutti gli altri dati della società e confrontato con realtà analoghe, dice molto. I debiti verso fornitori, pari a € 67,4 milioni, di cui € 6,2 milioni relativi a fatture ancora da ricevere, vanno letti insieme ai crediti che l’Azienda vanta, € 63,8 milioni nell’attivo circolante, e agli investimenti realizzati sulle reti. Un’azienda si definisce decotta quando non è più in grado di stare sul mercato, non quando attraversa una tensione di liquidità, oggi aggravata da un pignoramento fondato su un debito dell’ex Azienda consortile Acquedotto Voltano, oggi Voltano S.p.A., che AICA contesta integralmente e al quale è del tutto estranea.»

«Un debito verso fornitori elevato non è un’anomalia di AICA», proseguono Nobile e Fiorino. «Riguarda molti gestori pubblici del servizio idrico nel Mezzogiorno, che anticipano i costi del servizio e degli investimenti e incassano in tempi lunghi. Altri gestori siciliani presentano rapporti tra debiti e ricavi analoghi ai nostri: un gestore dell’ambito confinante, con un fatturato simile al nostro, chiude il 2025 con debiti complessivi per € 84,2 milioni e crediti verso gli utenti superiori a un anno di ricavi. Non è una giustificazione, è il contesto in cui lavoriamo.»

«Negli ultimi diciotto mesi l’Azienda ha avviato un percorso di risanamento concreto e misurabile», sottolineano la Presidente e il Direttore Generale. «Gli incassi sono regolari e in costante crescita, sono state recuperate posizioni creditorie dell’Azienda e le richieste di regolarizzazione delle utenze hanno superato da tempo quota 10.000. Per dare la misura del cambiamento: in passato si registravano circa 1.000 nuovi allacci in un anno, mentre nel corso del 2026 se ne contano oltre 10.000. Questi dati sono frutto di un intenso lavoro e denotano un’azienda tutt’altro che “decotta”».

L’Azienda ricorda di aver chiesto formalmente a tutti i soggetti con posizioni debitorie di regolarizzarle con urgenza. «I tempi di pagamento ai fornitori sono la nostra priorità», concludono i vertici dell’azienda. «Ogni euro che rientra dagli utenti e dai Comuni serve a ridurli. AICA è un’azienda dei Comuni: la sua tenuta è interesse di tutti, anche di chi oggi la critica».