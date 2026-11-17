Una nuova campagna di truffe informatiche sta prendendo di mira i titolari di carte e servizi di pagamento. La Polizia Postale ha diffuso un’allerta ufficiale per mettere in guardia i cittadini da falsi SMS apparentemente inviati da Nexi, progettati per sfruttare il panico e sottrarre denaro ai malcapitati.

Il meccanismo utilizzato dai cybercriminali è ormai collaudato: la vittima riceve sul proprio smartphone un messaggio di testo che sembra provenire direttamente dai canali ufficiali di Nexi. Il testo segnala un presunto pagamento sospetto o un’operazione anomala di importo rilevante, invitando l’utente a contattare con la massima urgenza un numero di telefono indicato all’interno dello stesso SMS per bloccare la transazione. Chi cede alla preoccupazione e compone quel numero viene messo in contatto con falsi operatori. Fingendosi addetti del servizio clienti Nexi, i truffatori guidano la vittima in una procedura fittizia con l’unico scopo di estorcere informazioni strettamente riservate: credenziali di accesso, PIN, dati completi della carta e soprattutto i codici OTP (One-Time Password), indispensabili per autorizzare effettivamente i pagamenti fraudolenti. Per evitare di cadere nella trappola dello smishing (il phishing tramite SMS) e del successivo vishing (truffa telefonica), la Polizia Postale raccomanda di seguire poche e semplici regole di sicurezza:

• Non chiamare mai il numero di telefono riportato all’interno dell’SMS sospetto.

• Non cliccare su eventuali link presenti nel testo del messaggio.

• Non comunicare per nessun motivo password, PIN, codici OTP o dati della carta di pagamento a presunti operatori telefonici.

• Verifica in autonomia l’effettiva presenza di movimenti anomali accedendo direttamente all’app ufficiale Nexi o alla propria area riservata.

• Usa solo canali ufficiali: in caso di dubbi, contatta l’assistenza clienti utilizzando esclusivamente i recapiti reperibili sul sito ufficiale di Nexi o sul retro della tua carta.

Il commento e cosa fare se si è caduti nella trappola

«I truffatori fanno leva sull’urgenza e sulla paura di perdere denaro per spingere le persone ad agire in fretta e senza riflettere», sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, evidenziando come questa tempestiva allerta delle forze dell’ordine possa evitare spiacevoli conseguenze economiche a moltissimi consumatori.

La Polizia Postale è già al lavoro per risalire ai responsabili della campagna fraudolenta. Chiunque avesse già fornito i propri dati o codici di sicurezza a seguito di un messaggio simile deve contattare immediatamente la propria banca o il servizio clienti ufficiale Nexi per bloccare gli strumenti di pagamento e mettere al sicuro il conto. Per segnalare episodi analoghi o richiedere supporto, è inoltre possibile rivolgersi agli uffici della Polizia Postale o inviare una segnalazione tramite il portale ufficiale del Commissariato di P.S. Online oppure agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.