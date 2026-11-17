Informare per prevenire, coinvolgere i giovani per proteggerli dai rischi delle dipendenze e dall’uso improprio di sostanze che possono avere gravi conseguenze sulla salute. Sono questi gli obiettivi del progetto “Conoscere per prevenire” che vede impegnati il mondo universitario, i farmacisti e le forze dell’ordine in un’azione congiunta di sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni.

Dell’iniziativa ha parlato il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Agrigento e segretario nazionale Fofi, Maurizio Pace, evidenziando il valore di una rete istituzionale capace di mettere insieme competenze diverse per affrontare un fenomeno che desta crescente preoccupazione. “Conoscere per prevenire – spiega Pace – è un percorso che l’università, insieme ai farmacisti, sta portando avanti a livello regionale per avvicinare i giovani e metterli in guardia dall’uso di determinate droghe e di alcuni farmaci che possono generare forme di dipendenza”. Un ruolo centrale è affidato alla collaborazione tra farmacisti e forze dell’ordine. Sul territorio, infatti, le farmacie rappresentano spesso un presidio privilegiato per intercettare situazioni a rischio, dalla richiesta di materiale utilizzato per l’assunzione di sostanze all’impiego di ricette contraffatte per ottenere farmaci soggetti a prescrizione.

“È necessario che l’operatore sanitario sia particolarmente attento nella lettura delle prescrizioni – sottolinea Pace – soprattutto in una fase storica in cui determinate sostanze, come il Fentanyl, richiedono la massima vigilanza. Per questo il sistema ordinistico, insieme ai Nas, allerta costantemente le farmacie sulla presenza di prescrizioni sospette e sulla necessità di mantenere alta l’attenzione. Prevenire significa conoscere. Oggi i ragazzi vengono raggiunti facilmente da informazioni che circolano attraverso i social e i nuovi strumenti digitali. Per questo è fondamentale fornire loro una corretta informazione sui rischi legati all’uso di determinate sostanze e sviluppare una maggiore consapevolezza delle conseguenze che possono derivarne. Rivolgersi ai giovani – conclude il presidente Pace – è fondamentale perché rappresentano la fascia più esposta e più vulnerabile”. Di recente, nel corso di un’iniziativa svoltasi a Palermo, università, società scientifiche, rappresentanti delle istituzioni e forze dell’ordine hanno condiviso esperienze e strumenti per rafforzare le attività di prevenzione. Un contributo importante è arrivato anche dal docente di tossicologia Fabio Venturella, che ha approfondito le modalità più efficaci per informare gli operatori sanitari e aiutarli a rapportarsi ai giovani. L’obiettivo del progetto, dunque, è portare queste attività direttamente nelle scuole secondarie e nelle università siciliane, coinvolgendo studenti, docenti e operatori del settore.