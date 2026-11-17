

L’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Agrigento, unitamente all’Arcivesvovo Mons. Damiano, esprime profonda solidarietà e vicinanza alla cooperativa sociale “Rosario Livatino – Libera Terra” di Naro, fatta oggetto di pesanti intimidazioni e di nuovi atti che colpiscono il suo impegno quotidiano nella gestione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata.

Il furto delle attrezzature agricole, indispensabili per lo svolgimento delle attività produttive, rappresenta un fatto grave che va condannato con fermezza. Non si tratta soltanto di un danno materiale ed economico, ma di un attacco a un’esperienza che ha scelto di trasformare luoghi segnati dalla presenza mafiosa in spazi di lavoro, dignità, partecipazione e speranza.

«Quello che è accaduto ci interpella profondamente come comunità ecclesiale e civile – dichiara l’arcivescovo –. Ogni volta che si tenta di intimidire chi lavora onestamente, chi crea occupazione e chi restituisce alla collettività i beni sottratti alla mafia, viene ferita la dignità di tutti. Non possiamo rassegnarci alla cultura della sopraffazione, né permettere che la paura condizioni il futuro di chi ha scelto la strada del bene comune».

La Dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il lavoro non è soltanto uno strumento di sostentamento economico, ma una dimensione fondamentale della dignità della persona e della sua partecipazione alla costruzione della società. Per questo, difendere la cooperativa Livatino significa difendere il valore del lavoro, la giustizia sociale e il diritto delle comunità a vivere libere da ogni forma di condizionamento criminale.

L’esperienza della cooperativa rappresenta, inoltre, una testimonianza concreta di quella cultura della legalità che non si costruisce soltanto attraverso le norme e la repressione dei reati, ma soprattutto attraverso l’educazione, la responsabilità, la solidarietà e la capacità di generare opportunità per le persone, in particolare per i giovani.

Sempre l’arcivescovo dice che

«Il Vangelo ci insegna a non restare indifferenti davanti al male e all’ingiustizia. La solidarietà non può fermarsi alle parole: deve diventare vicinanza concreta, sostegno e condivisione delle difficoltà. Rivolgiamo un appello alle istituzioni, alle forze sociali, al mondo del lavoro e a tutta la comunità perché si faccia sentire una presenza forte e solidale accanto alla cooperativa. Chi sceglie il bene non deve sentirsi solo».

L’Ufficio diocesano auspica che le autorità competenti facciano piena luce sugli episodi intimidatori e individuino i responsabili, ma ritiene altrettanto necessario che si rafforzi il sostegno alle esperienze di economia sociale che operano sui beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nel nome e nella testimonianza del giudice Rosario Livatino, il cui esempio continua a parlare alle coscienze, ribadiamo che la legalità non è soltanto un principio da proclamare, ma una responsabilità da vivere ogni giorno. È attraverso il lavoro onesto, la solidarietà e la cura del bene comune che si costruisce una società più giusta e libera.

L’Arcovescovo di Agrigento, Mons. Damiano ha ricordato la necessità della solidarietà di tutto il mondo civile in occasione della celebrazione del ringraziamento e della Giornata mondiale dei poveri.