Il Circolo del Partito Democratico di Campobello di Licata invita tutti i tesserati e i simpatizzanti a partecipare a un appuntamento fondamentale per il nostro percorso politico: l’assemblea pubblica dedicata al futuro dell’ente locale.

In un mondo che cambia rapidamente, i comuni dell’entroterra non possono più permettersi di chiudersi nei propri confini.

Per capire come fare rete e costruire sviluppo vero, metteremo a confronto due modelli concreti e virtuosi che già funzionano:

L’esperienza di Sosvima, raccontata da Alessandro Ficile;

Il modello del Salento, con l’intervento di Sebastiano Montanari, esperto di comunicazione.

L’incontro sarà moderato da Carmelo Traina e Chiara Avanzato, e vedrà l’intervento di Peppe Miccichè, che approfondirà gli obiettivi per il futuro e l’importanza concreta di questi temi per la quotidianità di tutti noi.

Il PD: “‘Questa assemblea rappresenta un passaggio storico per la nostra comunità politica: è il primo tassello del Cantiere 2029, il percorso di scrittura condivisa del programma per le prossime elezioni amministrative.

Negli scorsi mesi abbiamo ascoltato il paese, raccogliendo oltre 100 questionari tra i cittadini di Campobello di Licata. Durante l’assemblea presenteremo i risultati di questa indagine e poseremo insieme la prima pietra per costruire l’alternativa e il futuro del nostro paese””. L’ appuntamento Domenica 22 novembre, alle Ore 17,30, presso il Palazzo Bella.

Giovanni Blanda