L’Avis Campobello di Licata ha raccolto 19 sacche di sangue e 3 tre pre-donazioni. Questo il bilancio della recentissima Giornata della donazione di sangue.
Lo ha comunicato il volontario Angelo Falsone.
L’iniziativa è maturata presso la sede Avis, in via Medici, nei pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe (Unita’ pastorale “”‘Sacra Famiglia””, comprendente anche la Chiesa di Gesù e Maria).
Il 6 dicembre è in calendario la prossima donazione.
giovanni blanda
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L’Avis Campobello di Licata ha raccolto 19 sacche di sangue
L’Avis Campobello di Licata ha raccolto 19 sacche di sangue e 3 tre pre-donazioni. Questo il bilancio della recentissima Giornata della donazione di sangue.