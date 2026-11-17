L’Avis Campobello di Licata ha raccolto 19 sacche di sangue e 3 tre pre-donazioni. Questo il bilancio della recentissima Giornata della donazione di sangue.

Lo ha comunicato il volontario Angelo Falsone.

L’iniziativa è maturata presso la sede Avis, in via Medici, nei pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe (Unita’ pastorale “”‘Sacra Famiglia””, comprendente anche la Chiesa di Gesù e Maria).

Il 6 dicembre è in calendario la prossima donazione.

giovanni blanda