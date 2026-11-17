In occasione della settimana del Service sulla Vista, il Presidente Gioacchino Giovanni Amato e alcuni soci del Lions Club “Campobello due Rose”, hanno posizionato ufficialmente i contenitori dedicati alla Raccolta e al Riciclaggio degli Occhiali Usati. L’iniziativa umanitaria, di alto valore solidale e civico, si pone l’obiettivo di offrire un aiuto concreto, donando la vista alle persone più bisognose in diverse parti del mondo.

Anche gli occhiali dimenticati nei cassetti, rovinati o non più utilizzati possono fare una grande differenza. Il materiale raccolto verrà preso in carico dai volontari e dai centri di ripristino Lions, che si occuperanno delle fasi di pulizia, riparazione, catalogazione per gradazione ottica e recupero dei pezzi di ricambio da montature usurate per riparare altri occhiali.

Nei contenitori è possibile donare:

Occhiali da vista e da sole (sia per adulti che per bambini) in buone condizioni;

Occhiali rotti, danneggiati, montature usurate o singole componenti da destinare ai ricambi.

La campagna di raccolta è attiva a partire da martedì 13 ottobre.

I cittadini possono conferire le proprie donazioni presso le seguenti postazioni:

Canicattì:

– Ottica La Mattina.

Campobello di Licata:

– Plessi Scolastici: “S. G. Bosco”, “G. Mazzini”, “G. Marconi” e via Tevere;

– Farmacia Smeraglia;

– Farmacia Brancato;

– Negozio Prestige Outlet di Francesca Tedesco.

L’invito che il Presidente e tutti i soci del Lions Club Campobello due Rose rivolgono a tutta la cittadinanza è di liberare i cassetti da ciò che non serve più, trasformando semplici oggetti inutilizzati in una concreta opportunità di vita per chi non ha la possibilità economica di acquistare un paio di occhi.

Giovanni Blanda