Il futuro del Parco Nazionale degli Iblei torna al centro dello scontro politico in Sicilia. A riaccendere le polemiche è stata la presentazione alla Camera di un emendamento a firma della Lega che punta a sopprimere l’istituzione dell’area protetta. Una mossa che ha spaccato in due il fronte istituzionale e produttivo del sud-est isolano: da un lato chi chiede di tutelare l’ambiente senza ulteriori rinvii, dall’altro chi teme che nuovi vincoli possano frenare l’economia locale.

La posizione della Lega: “No a nuovi carrozzoni”

La linea del Carroccio viene ribadita dai deputati nazionali Valeria Sudano e Anastasio Carrà, insieme al senatore Nino Germanà. Gli esponenti leghisti respingono le accuse di voler favorire la speculazione edilizia e chiedono un approccio pragmatico basato sull’ascolto dei Comuni e delle categorie produttive.

“Angelo Bonelli dovrebbe conoscere il territorio prima di parlare di cemento e speculazione” dichiarano i parlamentari. “Il Parco degli Iblei può rappresentare una risorsa straordinaria, ma non con una perimetrazione che rischia di compromettere le attività economiche di un’area così vasta”.

Sulla stessa linea il senatore Germanà, che punta il dito contro la gestione degli enti esistenti: “La Lega non è contraria ai parchi, bensì alla creazione di nuovi enti che non hanno alcuna utilità se non quella di diventare carrozzoni a spese dei cittadini”.

L’allarme di Sicindustria Ragusa: “Servono dati certi sui costi”

Anche il mondo imprenditoriale interviene nel dibattito. Sicindustria Ragusa ha depositato un documento ufficiale per chiedere una riflessione approfondita, lontana da qualsiasi automatismo burocratico, a difesa del cosiddetto “Modello Ragusa” fondato sull’equilibrio tra agricoltura, industria, turismo e agroalimentare.

“Non siamo contro la tutela ambientale degli Iblei, ma contro qualsiasi decisione automatica su una proposta che non è stata adeguatamente concertata e che non è supportata da una valutazione economica completa” spiega il presidente degli industriali iblei, Giorgio Cappello. Secondo l’associazione, l’area è già tutelata da riserve e piani paesaggistici, motivo per cui servono garanzie concrete prima di procedere: “Un Parco senza risorse certe rischia di trasformarsi in un insieme di vincoli. Prima di qualsiasi decisione servono dati ufficiali su costi, personale, gestione, sicurezza e compensazioni”.

Il fronte del sì: Pd e 53 associazioni chiedono di accelerare

Dalla parte opposta, il Partito Democratico e un cartello composto da 53 tra associazioni ambientaliste, sindacati e operatori locali chiedono al Ministero di chiudere rapidamente l’iter istitutivo. Il vice capogruppo del Pd al Senato, Antonio Nicita, respinge nettamente la proposta leghista: “L’emendamento della Lega che vuole cancellare l’istituzione del parco nazionale degli Iblei è irricevibile ed inaccettabile”.

Secondo i promotori del Parco, inoltre, i timori legati alle ricadute sul comparto agricolo sarebbero infondati. “Da un semplice confronto tra l’esistente tutela paesaggistica e la disciplina del futuro parco risulta, infatti, con tutta evidenza che il sistema agricolo con il parco non ha maggiori vincoli di quanti già non ne abbia con i piani paesaggistici” sottolineano le associazioni firmatarie, accusando il fronte contrario di voler frenare lo sviluppo sostenibile del territorio.