Nel 2027 cinque festività cadono di sabato o di domenica: il 25 aprile, il 1° maggio, Ferragosto, Natale e Santo Stefano. L’anno porta però due lunedì di festa, il 4 ottobre e il 1° novembre. E il 4 ottobre sarà il primo giorno di riposo effettivo per la nuova festa nazionale di San Francesco. Il conto delle feste nel weekend, in realtà, è lo stesso del 2026.

Festività 2027: quali cadono nel weekend

Ecco come cadono tutte le feste nazionali del 2027, calcolate sul calendario:

Capodanno, 1° gennaio: venerdì;

Epifania, 6 gennaio: mercoledì;

Pasqua, 28 marzo, e Lunedì dell’Angelo, 29 marzo;

Festa della Liberazione, 25 aprile: domenica;

Festa dei lavoratori, 1° maggio: sabato;

Festa della Repubblica, 2 giugno: mercoledì;

Ferragosto, 15 agosto: domenica;

San Francesco d’Assisi, 4 ottobre: lunedì;

Ognissanti, 1° novembre: lunedì;

Immacolata, 8 dicembre: mercoledì;

Natale, 25 dicembre: sabato;

Santo Stefano, 26 dicembre: domenica.

Nel 2026 erano finite nel weekend il 25 aprile, Ferragosto e Santo Stefano di sabato, il 4 ottobre e Ognissanti di domenica. Anche in quel caso, cinque.

Ponti 2027: le date da segnare

Per chi lavora dal lunedì al venerdì, i calcoli sul calendario indicano queste occasioni:

Capodanno ed Epifania: servono due giorni di ferie, lunedì 4 e martedì 5 gennaio. Si resta a casa da venerdì 1° a mercoledì 6, sei giorni di fila;

Pasqua: il fine settimana lungo va da sabato 27 a lunedì 29 marzo. Con quattro giorni di ferie, da martedì 30 marzo a venerdì 2 aprile, i giorni liberi diventano nove;

2 giugno: cade di mercoledì. Con giovedì 3 e venerdì 4 di ferie, i giorni liberi sono cinque;

4 ottobre e 1° novembre: due fine settimana lunghi senza ferie. Il primo va da sabato 2 a lunedì 4 ottobre, il secondo da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre;

8 dicembre: cade di mercoledì. Anche qui, con giovedì 9 e venerdì 10 di ferie, i giorni liberi diventano cinque.

Natale e Santo Stefano, nel 2027, non regalano giorni in più: cadono entrambi nel fine settimana.

4 ottobre 2027: perché è il primo vero giorno di festa per San Francesco

La festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è tornata tra i giorni festivi con la legge n. 151 dell’8 ottobre 2025. La norma è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 10 ottobre ed è in vigore dal 1° gennaio 2026. Ha aggiunto il 4 ottobre all’elenco della legge 260 del 1949 sulle ricorrenze festive.

Nel 2026, però, il 4 ottobre è caduto di domenica ed è stato una festività non goduta: secondo Lavoro e Diritti, i contratti collettivi prevedono di norma un trattamento economico anche in questo caso. Il primo giorno di riposo effettivo arriverà quindi lunedì 4 ottobre 2027.

Ponte dell’Immacolata 2026 e Natale: come cadono

Prima del 2027 restano le feste di fine anno. L’8 dicembre 2026 è un martedì: con un solo giorno di ferie, lunedì 7, si ottengono quattro giorni liberi, da sabato 5 a martedì 8. Natale cade di venerdì e Santo Stefano di sabato, quindi il fine settimana lungo va dal 25 al 27 dicembre. Capodanno 2027, di venerdì, offre un altro weekend di tre giorni.

Scuole: i ponti li decidono le Regioni

Per le scuole il discorso è diverso, perché le sospensioni delle lezioni oltre alle feste nazionali le fissano i calendari regionali. In Sicilia, per esempio, il calendario scolastico regionale prevede lo stop anche lunedì 7 dicembre 2026, con le vacanze di Natale dal 23 dicembre al 7 gennaio. Le date delle altre regioni vanno controllate sui siti degli uffici scolastici e delle Regioni.