Sì, a Palermo si possono rottamare Tari, Imu e multe non pagate. Chi ha cartelle del Comune affidate alla riscossione tra il 2000 e il 2023 paga solo il debito originario, senza sanzioni né interessi, anche a rate. La domanda va presentata online entro il 15 dicembre 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che nella sua pagina dedicata alla rottamazione quinquies degli enti territoriali spiega regole e scadenze.

Il Comune di Palermo ha aderito alla rottamazione quinquies?

Sì. Il Consiglio comunale ha approvato la delibera di adesione il 17 giugno 2026. Lo ha annunciato il Comune di Palermo con una dichiarazione dell’assessora al Bilancio, Brigida Alaimo: «È un provvedimento importante. Ringrazio il presidente del Consiglio comunale e il Consiglio comunale per l’approvazione di questo importante strumento. L’amministrazione Lagalla dimostra, ancora una volta, la propria vicinanza ai cittadini e alle imprese senza gravare sulle loro tasche, questo perché non dovranno versare sanzioni o interessi di mora con i debiti che potranno essere dilazionati e, al contempo, lavora per risanare i conti del Comune».

Palermo compare anche nell’elenco ufficiale degli enti aderenti, aggiornato dall’Agenzia il 4 novembre. Nella lista ci sono anche Catania, Messina e Bagheria, insieme a più di 260 enti siciliani.

La misura non è automatica: vale solo per i Comuni e le Regioni che l’hanno adottata con un proprio provvedimento entro il 31 luglio 2026.

Quali tasse comunali si possono rottamare a Palermo?

La rottamazione riguarda i debiti, tributari e non, che il Comune ha affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Secondo quanto ricostruito da PalermoToday, a Palermo rientrano:

Tari, Imu e Tasi;

il Cup, il canone unico patrimoniale;

l’imposta di soggiorno;

i canoni di locazione e concessione degli immobili comunali e delle case popolari;

le concessioni cimiteriali e i servizi a domanda individuale;

le multe della Polizia municipale.

Restano esclusi i debiti nati da condanne della Corte dei conti. Sono fuori anche le cartelle già inserite nella rottamazione quater, se al 30 settembre 2025 tutte le rate scadute risultavano pagate. Chi invece era decaduto dalle rottamazioni precedenti può rientrare.

Cosa si paga e cosa viene cancellato?

Si paga il capitale, cioè la tassa originaria, più le spese di notifica e quelle delle eventuali procedure esecutive. Vengono cancellati:

le sanzioni;

gli interessi iscritti a ruolo;

gli interessi di mora;

l’aggio, il compenso dovuto all’agente della riscossione.

Per le multe del Codice della strada la regola è diversa: la sanzione resta da pagare, mentre spariscono gli interessi, le maggiorazioni e l’aggio.

Come si presenta la domanda e entro quando?

La domanda si presenta solo online, entro il 15 dicembre 2026, in due modi:

nell’area riservata del sito dell’Agenzia, con SPID, carta d’identità elettronica o CNS, dove compaiono già le cartelle che si possono rottamare;

nell’area pubblica, compilando un modulo e allegando un documento d’identità, con un indirizzo email che non sia una PEC.

Prima di aderire conviene chiedere il prospetto informativo, che elenca i debiti rientranti nella misura. A Palermo la Federconsumatori assiste i cittadini in tutte le fasi, dal prospetto alla domanda. Secondo Palermomania, lo sportello è in via Roma 72 e risponde allo 091 6173434.

Quando si paga e in quante rate?

Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia invia una comunicazione con l’importo totale, le scadenze e i moduli di pagamento. A quel punto si può scegliere tra:

il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027;

un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, cioè nove anni.

Nel 2027 le rate scadono il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre. Dal 2028 le scadenze diventano sei all’anno, con l’aggiunta del 31 gennaio. Sulle rate si paga un interesse del 3% annuo a partire dal 1° aprile 2027.

C’è però un limite che molti sottovalutano: ogni rata deve essere di almeno 100 euro. Facciamo un esempio. Chi ha 1.200 euro di Tari arretrata, al netto delle sanzioni cancellate, non può arrivare a 54 rate: con la rata minima, il piano si ferma a circa una dozzina di rate. Per sfruttare tutte le 54 rate serve un debito di almeno 5.400 euro.

Cosa succede se si salta una rata?

Si perde tutto il beneficio. La rottamazione decade se non si paga, o si paga meno del dovuto:

l’unica rata, per chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione;

due rate, anche non consecutive, per chi ha scelto le rate;

l’ultima rata del piano.

La legge concede una tolleranza di cinque giorni solo per l’unica rata e per l’ultima. In tutti gli altri casi il ritardo conta come mancato pagamento.

Già l’invio della domanda produce alcuni effetti. Come spiega InformazioneFiscale, le rateizzazioni in corso sulle stesse cartelle vengono sospese fino al 31 marzo 2027. Inoltre si fermano i pignoramenti, salvo che ci sia già stato un primo incanto con esito positivo. Fermi amministrativi e ipoteche già iscritti, invece, restano.

La rottamazione vale anche per le tasse del 2024 e del 2025?

Non ancora. Il Comune ha annunciato un regolamento per estendere la definizione agevolata anche agli avvisi di accertamento sui tributi non pagati nel 2024 e nel 2025, che non sono ancora passati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. A giugno Alaimo aveva dichiarato: «A breve sarà incardinata in Consiglio comunale una proposta di regolamento che estenderà il concetto di definizione agevolata agli avvisi di accertamento relativi a tutti i tributi comunali fino a dicembre 2025. Vogliamo rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione, promuovendo una vera pace fiscale e una nuova cultura del rapporto con il fisco, nella quale il pagamento delle imposte sia percepito come un dovere sostenibile e non come un peso».

Alla data di questo aggiornamento non risulta che il regolamento sia stato approvato. Per i debiti dal 2000 al 2023 la scadenza resta il 15 dicembre. Per quelli più recenti bisogna attendere la decisione del Consiglio comunale.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se le mie cartelle rientrano nella rottamazione?

Il modo più rapido è chiedere il prospetto informativo sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall’area riservata o dal modulo dell’area pubblica. Il documento elenca i debiti che si possono rottamare e quelli esclusi. Nell’area riservata, al momento della domanda, il sistema propone solo le cartelle che rientrano nella misura.

Le vecchie cartelle di Riscossione Sicilia sono incluse?

Sì, se il debito è stato affidato alla riscossione tra il 2000 e il 2023. Riscossione Sicilia, la società regionale che gestiva le cartelle sull’isola, è stata soppressa nel 2021 e le sue funzioni sono passate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per questo quelle cartelle compaiono oggi nella stessa area riservata.

Se ho già una rateizzazione in corso posso aderire?

Sì. Con l’invio della domanda i pagamenti della rateizzazione in corso, per le cartelle inserite, si sospendono fino al 31 marzo 2027. Il vecchio piano viene poi revocato e sostituito da quello della rottamazione. Se la rateizzazione comprende anche debiti esclusi, la parte esclusa va pagata regolarmente.

Posso rottamare solo alcune cartelle e non tutte?

Sì. Nella domanda si scelgono le singole cartelle da inserire, senza obbligo di includerle tutte. Conviene valutare caso per caso, perché per ogni piano rateale vale la rata minima di 100 euro. Chi ha dubbi può farsi assistere da un professionista, da un CAF o dagli sportelli delle associazioni dei consumatori.