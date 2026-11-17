Proseguono a ritmo serrato i controlli della Polizia di Stato nei locali della movida etnea al fine di tutelare l’incolumità degli avventori e garantire il rispetto delle regole previste dalla normativa di settore. Nell’ultimo dei servizi effettuati, i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura di Catania hanno scoperto una discoteca del tutto abusiva a Misterbianco e constatato gravi irregolarità in un noto club del capoluogo.

Per quanto riguarda Misterbianco, è stato appurato come quella che doveva essere una comune sala feste era stata, invece, trasformata in una vera e propria discoteca con postazione DJ, luci stroboscopiche e circa 400 giovani intenti a ballare sulla pista improvvisata, senza alcuna certificazione da parte della commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nessuna garanzia di sicurezza, né uscite di emergenza verificate o collaudi antincendio.

All’interno dell’immobile i poliziotti hanno riscontrato violazioni a catena: era stato allestito un bar per la somministrazione di alcolici privo sia della SCIA ordinaria che di quella sanitaria, con applicazione di sanzioni rispettivamente di euro 5.000 ed euro 3.000, ed era stato reclutato all’ingresso un buttafuori privo di decreto prefettizio e non iscritto all’albo. Quest’ultima violazione è costata una multa di 1.666 euro al vigilante abusivo e la medesima sanzione all’organizzatore.

I poliziotti hanno, quindi, interrotto l’evento e fatto defluire in totale sicurezza gli avventori all’esterno. Il titolare della sala e gli organizzatori della serata sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati contro l’incolumità pubblica, ai sensi degli artt. 80 TULPS e 681 del codice penale, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, e nei loro confronti si è proceduto, altresì, alle relative contestazioni amministrative per spettacoli aperti al pubblico privi di licenza.

I controlli della squadra amministrativa della Questura sono poi proseguiti nel cuore di Catania ed hanno riguardato una discoteca regolarmente autorizzata, al cui interno, tuttavia, sono state appurate alcune gravi violazioni. Infatti, in spregio della licenza rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, nella quale erano previste prescrizioni specifiche circa la capienza massima degli ingressi, fissata in 140, e lo stop della musica alle ore 3.00, i poliziotti hanno constatato che alle 4.00 del mattino la pista era ancora gremita con oltre 250 clienti intenti a ballare e a bere alcolici. Pertanto, per il titolare del locale è scattata la denuncia per inosservanza delle prescrizioni d’autorità, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre nei confronti del responsabile del bar è stata elevata una sanzione di 6.666 euro per aver continuato a servire bevande alcoliche ben oltre il limite orario prescritto