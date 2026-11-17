Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio a tutela dell’ordine pubblico e a contrasto del traffico di stupefacenti, i finanzieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato un soggetto trovato in possesso di 23 dosi di hashish confezionate per la vendita. In particolare, i militari alcamesi, durante un pattugliamento delle vie cittadine più interessate da episodi di microcriminalità, hanno sottoposto a controllo, nella zona di Piazza della Repubblica, un individuo che alla vista dei finanzieri ha evidenziato subito evidenti segni di nervosismo, cercando di dileguarsi. Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto in possesso del soggetto fermato 5 dosi di sostanza stupefacente tipo “hashish” già confezionate singolarmente e pronte per la vendita. I successivi controlli, estesi presso l’abitazione dell’uomo, hanno permesso di rinvenire ulteriori 18 dosi della medesima sostanza singolarmente confezionate, oltre a bustine di plastica per il confezionamento e un coltello utilizzato per il taglio dello stupefacente.

Al termine delle attività la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. Il soggetto controllato è stato tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dal GIP in sede; attualmente il soggetto è sottoposto a misura cautelare. I risultati conseguiti nel recente intervento sono la risultante della significativa intensificazione del controllo economico del territorio da parte della Guardia di finanza, sempre in prima linea nel corrispondere alle istanze di sicurezza della cittadinanza attraverso la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni genere di traffico illecito.