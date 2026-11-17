

C’è anche Canicattì tra i centri dello spaccio di cocaina gestito da una delle due organizzazioni criminali smantellate dalla polizia a Catania. I canali di approvvigionamento provenienti dalla Calabria al capoluogo etneo giungevano anche nelle province di Caltanisetta e Agrigento. A gestire i trasferimenti verso Canicattì sarebbe stato un 53enne.

9 le misure cautelari scattate stamattina, 8 in carcere e una agli arresti domiciliari. Le ha eseguite la polizia su ordinanza del gip del tribunale di Catania, su richiesta della Procura distrettuale. Altre otto persone, indagate a vario titolo per acquisto e detenzione di cocaina a fini di spaccio, saranno sottoposte a interrogatorio preventivo nei prossimi giorni. Anche per loro la Procura ha chiesto misure cautelari. È stato inoltre eseguito il collocamento in un Istituto penale per i minorenni di un ragazzino indagato nella stessa inchiesta, disposto dal gip del tribunale per i minorenni su richiesta della Procura per i minorenni.