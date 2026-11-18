

Un 41enne disoccupato di Canicattì è stato denunciato dalla polizia per il reato di ricettazione. Gli agenti, impegnati in un controllo di routine, si sono imbattuti in una Lancia Ypsilon che presentava delle anomalie. Si è proceduto così ad un accertamento mirato che ha portato alla luce due irregolarità: la targa apparteneva ad un altro veicolo e il numero di telaio ha certificato che l’auto era stata rubata. Il furto era stato messo a segno lo scorso aprile proprio a Canicattì. Nei confronti del 41enne, dunque, è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione.