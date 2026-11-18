Bonus affitti. Il Comune di Ravanusa avvisa. Ecco cosa sapere per presentare la domanda:
Istanze entro il 30 novembre.
Contributo massimo: 3.098,74 euro.
Limite Isee 15.639,40 euro.
La domanda da presentare attraverso Spid o Carta d’identità elettronica (Cie), collegandosi al portale: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione/
Documenti necessari:
Attestazione Isee, Contratto di locazione.
Giovanni Blanda
Bonus affitti. Il Comune di Ravanusa avvisa. Ecco cosa sapere per presentare la domanda: