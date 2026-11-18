Il Giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Katia La Barbera, ha assolto con formula piena una quarantanovenne residente a Canicattì.
La donna era accusata di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne.
Secondo l’accusa, la donna, solita ad ubriacarsi, avrebbe cacciato di casa il figlio minorenne al culmine di una furibonda lite.
Durante il processo venivano sentiti numerosi testimoni, vicini di casa e familiari.
All’udienza del 17 novembre 2026, il Giudice ha assolto la donna perché il fatto non sussiste.
L’imputata è difesa dall’avvocato Angelo Asaro.