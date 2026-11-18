La segnalazione nei pressi del Monastero dei Benedettini: due monopattini occupano un marciapiede stretto, proprio in prossimità dello scivolo per disabili.

Quella dei monopattini elettrici parcheggiati senza un’adeguata attenzione agli spazi pubblici è una problematica che merita maggiore attenzione da parte delle istituzioni e degli organi preposti al controllo del territorio.

La fotografia, scattata nei pressi del Monastero dei Benedettini, nel centro storico di Catania, documenta una situazione che evidenzia chiaramente le difficoltà che possono incontrare quotidianamente pedoni e persone con mobilità ridotta.

Due monopattini elettrici risultano parcheggiati su un marciapiede di dimensioni particolarmente ridotte, occupando una parte significativa dello spazio disponibile e trovandosi proprio a ridosso di uno scivolo destinato a facilitare il passaggio delle persone con disabilità.

Una situazione che pone una questione importante: la mobilità sostenibile non può trasformarsi in un ostacolo alla mobilità delle persone.

I monopattini elettrici rappresentano certamente uno strumento utile per gli spostamenti urbani, ma il loro utilizzo deve necessariamente essere accompagnato dal rispetto delle regole e, soprattutto, dei diritti di tutti i cittadini.

Non è accettabile che marciapiedi, scivoli, percorsi tattili e spazi destinati al transito pedonale diventino aree di sosta improvvisate, creando disagi e potenziali situazioni di pericolo per anziani, genitori con passeggini e persone con disabilità.

La questione non riguarda soltanto il singolo episodio documentato, ma richiama l’attenzione sulla necessità di una gestione più efficace della sosta dei mezzi di micromobilità elettrica in tutta la città.

Si chiede pertanto un intervento delle istituzioni e degli organi competenti, affinché vengano effettuati controlli più incisivi, siano individuate e rispettate le aree di sosta consentite e vengano applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente.

La libertà di utilizzare nuovi mezzi di trasporto deve andare di pari passo con il rispetto degli spazi comuni.

Una città moderna non si misura soltanto dalla presenza di nuovi servizi di mobilità, ma anche dalla capacità di garantire a tutti i cittadini il diritto di muoversi liberamente e in sicurezza.

Il rispetto delle regole e l’accessibilità degli spazi pubblici non sono optional: sono diritti di tutti.