Il tribunale di Agrigento, accogliendo l’istanza della difesa, ha disposto la scarcerazione di un ventottenne di Palma di Montechiaro difeso dall’avvocato Santo Lucia – indagato per estorsione e maltrattamenti ai danni della donna. La prima sezione, presieduta dal giudice Alessandra Vella, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella meno afflittiva dei domiciliari in una comunità. Il giovane era stato arrestato dalla polizia sette mesi fa e da allora è sempre rimasto in carcere.

Un vero e proprio dramma familiare caratterizzato da minacce di morte, soprusi e continue richieste di denaro che si sarebbero protratte nel tempo. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe preteso i soldi dalla nonna per acquistare sostanza stupefacente. Al minimo tentennamento dell’anziana, affetta da alcune patologie e costretta anche anche a trasferirsi in un altro stabile senza servizi igienici, scattavano le minacce e i maltrattamenti. La nonna, una ottantenne del posto, dopo aver assecondato le richieste del 28enne non ce l’ha fatta più e ha deciso di denunciare il nipote