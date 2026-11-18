La SS 640 è una importante e trafficatissima via di collegamento automobilistico tra Porto Empedocle e Caltanissetta. I lavori di costruzione della strada, originariamente ad una carreggiata con due corsie, cominciano intorno al 1960 e sono stati completati nel 1970.

Il tratto compreso tra il centro urbano di Porto Empedocle, fino alla rotonda degli scrittori, mantiene le caratteristiche e le condizioni dell’epoca della costruzione di oltre 50 anni fa.

Nello specifico si segnala la condizione di degrado del viadotto IPSAS II, in località Mosella territorio di Agrigento, dove sono evidenti segni di notevole degrado della soletta dell’impalcato del viadotto che mettono a nudo le armature metalliche delle banchine ove sono allogate le barriere di sicurezza.

La esposizione delle armature metalliche agli agenti atmosferici comporta un progressivo e veloce grado di sfaldamento del calcestruzzo che costituisce il copriferro ed una inevitabile riduzione delle capacità di resistenza delle funzioni originarie delle barriere di sicurezza che, oramai, sono obsolete e fuori dai canoni di sicurezza imposti dalle attuali normative vigenti in materia.

Lo stato di degrado del viadotto è altresì testimoniato dalla rottura dei supporti delle tubazioni dei sottoservizi ancorati alle pile del manufatto che lasciano penzolanti le tubazioni tra una campata e l’altra.

Pertanto si rende necessario provvedere ad un urgente intervento di manutenzione straordinaria del viadotto IPSAS II al fine di restituire i canoni di sicurezza di una via densamente trafficata.

Alla luce di tutto ciò si rende necessario provvedere ad un urgente intervento di manutenzione straordinaria del viadotto IPSAS II al fine di restituire i canoni di sicurezza di una via densamente trafficata.

Ecco il video: https://youtu.be/qTlsTISXPpQ

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