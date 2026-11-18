Un sessantenne residente a Messina è stato denunciato dai poliziotti delle Volanti di Agrigento per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda scaturisce da quanto avvenuto nella mattinata di ieri nel quartiere di Villaggio Mosè. L’uomo, secondo quanto ricostruito, aveva lasciato la sua auto proprio davanti le colonnine del distributore Q8 di viale Leonardo Sciascia, impedendo di fatto agli utenti di poter far rifornimento. La polizia, giunta sul posto, ha avviato la procedura di rimozione del veicolo chiamando il carro attrezzi. Ed è proprio in quei momenti che il 60enne è tornato sul posto cominciando ad inveire contro gli agenti.