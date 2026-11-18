

Prima litiga con i genitori, ai quali avrebbe chiesto per l’ennesima volta dei soldi forse per acquistare dello stupefacente, e poi si scaglia contro le forze dell’ordine intervenute sul posto dopo una segnalazione. È successo in un’abitazione di Agrigento dove un trentenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe chiesto ancora una volta denaro ai genitori, ormai esasperati dalle continue richieste. Ne sarebbe nata una lite con conseguente intervento della polizia. Alla vista degli agenti, però, il trentenne non si sarebbe calmati e – anzi – avrebbe tentato di aggredire gli uomini in divisa. I poliziotti, dopo averlo bloccato e riportato alla calma, lo hanno denunciato.