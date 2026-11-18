La Sicilia continua ad avere un rapporto complicato con gli investimenti esteri. Da una parte le multinazionali presenti sull’Isola generano occupazione, salari più elevati e maggiore produttività rispetto alla media regionale. Dall’altra, però, la regione continua a faticare nell’attrarre nuovi capitali internazionali e resta ai margini delle principali rotte degli investimenti stranieri. È il quadro che emerge dal report “Il contributo delle imprese estere alla competitività dell’Italia dell’Osservatorio Imprese Estere (OIE) 2026.

Presenza tutt’altro che irrilevante

I numeri raccontano una presenza tutt’altro che irrilevante. In Sicilia operano infatti 1.551 unità locali di imprese a controllo estero, che danno lavoro a 35.883 addetti e producono 2,9 miliardi di euro di valore aggiunto. Tuttavia, il peso della regione rimane limitato: l’Isola rappresenta appena l’1,5% del valore aggiunto nazionale generato dalle imprese estere.

Il dato più interessante riguarda però la qualità dell’impatto economico. Le aziende controllate da gruppi internazionali impiegano mediamente 23,1 addetti per unità locale, contro i 3,6 della media del sistema produttivo regionale. Inoltre, generano un valore aggiunto per lavoratore pari a 80.800 euro, con performance nettamente superiori a quelle del resto dell’economia siciliana. Anche le retribuzioni risultano più elevate, con salari superiori del 47,7% rispetto alla media regionale.

In Sicilia realtà strutturate ma attratività fortemente negativa

Numeri che mostrano come le imprese estere presenti nell’Isola siano spesso realtà strutturate, capaci di creare occupazione qualificata e maggiore ricchezza rispetto al tessuto produttivo tradizionale. Eppure, la Sicilia continua a registrare un forte ritardo nell’attrazione degli investimenti internazionali. Secondo il rapporto, la regione presenta una “attrattività relativa fortemente negativa”: la presenza di valore aggiunto riconducibile a imprese estere risulta circa il 56% inferiore rispetto a quella che si avrebbe se gli investimenti fossero distribuiti proporzionalmente al peso economico della Sicilia nel Paese. Un indicatore che colloca l’Isola tra le realtà meno attrattive d’Italia per i capitali stranieri.

Nonostante ciò, qualche segnale positivo emerge. Tra il 2017 e il 2023 l’incidenza occupazionale delle imprese estere sul totale regionale è cresciuta dal 3% a circa il 4%, mentre logistica, energie rinnovabili, bioenergie e servizi avanzati vengono indicati tra i settori con le maggiori potenzialità di sviluppo nei prossimi anni.

Una Sicilia a due velocità

La fotografia scattata dall’Osservatorio restituisce quindi una Sicilia dalle due velocità: ancora poco attrattiva per i grandi investitori internazionali, ma capace, dove questi investimenti arrivano, di generare lavoro più stabile, produttività più elevata e stipendi mediamente superiori. La sfida per l’Isola resta quella di trasformare questi casi in un modello di crescita più diffuso, in grado di intercettare una quota maggiore dei capitali che oggi scelgono altre regioni italiane.