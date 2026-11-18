In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre 2026 Naro ospiterà una giornata di sensibilizzazione e impegno collettivo dal titolo «Io sto dalla parte di Giselda e alzo la voce».
L’iniziativa, organizzata dalla Società Cooperativa Sociale ETS «La Grande Famiglia», dalla Cooperativa Sociale Estia e dalla Cooperativa Zura, in collaborazione con il Comune di Naro, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo e le scuole del territorio, vuole trasformare la città in una sola voce contro la violenza di genere.
La mattina: una piazza di scarpe rosse
Alle 10:30 in Piazza Garibaldi prenderà il via «Una piazza di scarpe rosse». Gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sfileranno in una marcia e ciascuno depositerà in piazza una scarpa rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Alle 11:30 è previsto un minuto di rumore, non di silenzio. Le scarpe resteranno esposte fino a sera.
Il pomeriggio: convegno e festival dei corti
Alle 18:00, nell’Aula consiliare del Comune, si terrà il Convegno e Festival dei Corti. Protagonisti saranno i ragazzi, con interventi, proiezioni dei cortometraggi realizzati dagli studenti dell’Istituto Tecnico «Federico II» e il video «La parola agli uomini», basato su interviste a uomini di Naro. Seguirà la premiazione del corto più bello.
La serata si chiuderà con il monologo «Il dolore non è amore» di Alfonso Livatino, interpretato da Virginia Mantione e dallo stesso Livatino, con il contributo musicale di Edda Russello.
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre 2026 Naro ospiterà una giornata di sensibilizzazione e impegno collettivo dal titolo «Io sto dalla parte di Giselda e alzo la voce».