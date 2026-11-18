In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre 2026 Naro ospiterà una giornata di sensibilizzazione e impegno collettivo dal titolo «Io sto dalla parte di Giselda e alzo la voce».

L’iniziativa, organizzata dalla Società Cooperativa Sociale ETS «La Grande Famiglia», dalla Cooperativa Sociale Estia e dalla Cooperativa Zura, in collaborazione con il Comune di Naro, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo e le scuole del territorio, vuole trasformare la città in una sola voce contro la violenza di genere.

La mattina: una piazza di scarpe rosse

Alle 10:30 in Piazza Garibaldi prenderà il via «Una piazza di scarpe rosse». Gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sfileranno in una marcia e ciascuno depositerà in piazza una scarpa rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Alle 11:30 è previsto un minuto di rumore, non di silenzio. Le scarpe resteranno esposte fino a sera.

Il pomeriggio: convegno e festival dei corti

Alle 18:00, nell’Aula consiliare del Comune, si terrà il Convegno e Festival dei Corti. Protagonisti saranno i ragazzi, con interventi, proiezioni dei cortometraggi realizzati dagli studenti dell’Istituto Tecnico «Federico II» e il video «La parola agli uomini», basato su interviste a uomini di Naro. Seguirà la premiazione del corto più bello.

La serata si chiuderà con il monologo «Il dolore non è amore» di Alfonso Livatino, interpretato da Virginia Mantione e dallo stesso Livatino, con il contributo musicale di Edda Russello.