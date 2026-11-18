

Gli aumenti delle pensioni arriveranno con il cedolino di gennaio 2027 per tutti, anche per chi prende più di quattro volte il trattamento minimo. Lo ha chiarito oggi, mercoledì 11 novembre, l’Inps, dopo che ieri in Parlamento era emersa l’ipotesi di uno slittamento a marzo per circa 3,6 milioni di pensionati. Cambia la data, però, non la sostanza: con le nuove regole previste dalla Manovra 2027, la rivalutazione delle pensioni medie e alte recupererà solo in parte l’inflazione.

Perché si parlava di aumenti a marzo

Tutto è nato da un’audizione di ieri davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio. L’Istituto aveva spiegato che la perequazione da gennaio sarebbe scattata solo per gli assegni fino a quattro volte il minimo. Per gli altri, le differenze dovute alle nuove regole sarebbero state riconosciute con un conguaglio entro il primo trimestre del 2027.

In pratica, come ricostruisce Sky TG24, i circa 3,6 milioni di pensionati con assegni da 2.447,40 euro lordi in su avrebbero visto l’aumento soltanto a marzo.

La direttrice generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, aveva motivato lo slittamento con i tempi tecnici, ricordando che la rata di gennaio era già stata elaborata. Il direttore centrale studi e ricerche Gianfranco Santoro aveva parlato di una prassi già adottata in passato, «per evitare di dover poi richiedere soldi ai pensionati».

La notizia aveva acceso le proteste. Tra i sindacati, la Cisl aveva chiesto di pagare le rivalutazioni per intero già da gennaio.

Cosa ha deciso l’Inps

Oggi è arrivata la correzione. In una nota l’Istituto ha comunicato che applicherà la perequazione dalla rata di gennaio 2027 e che l’aumento sarà visibile subito nel cedolino «di tutti i pensionati, compresi quelli con trattamenti superiori a quattro volte il minimo».

L’Inps ha aggiunto che «le eventuali differenze legate alle nuove regole di rivalutazione, ancora all’esame del Parlamento, saranno regolate con un conguaglio successivo, che servirà solo a perfezionare gli importi».

E ancora: «Nessuna pensione resterà ferma nei primi mesi dell’anno». La nota si chiude così: «In linea con le indicazioni del governo, l’Istituto ha adottato questa soluzione per tutelare il potere d’acquisto dei pensionati fin dalla prima rata dell’anno».

Il calendario, quindi, è questo: aumento a gennaio per tutti, poi a marzo gli eventuali conguagli, quando il Parlamento avrà approvato le regole definitive.

Come cambia la rivalutazione con la Manovra

Il nodo vero resta l’importo. La Manovra prevede un nuovo sistema di calcolo dell’indicizzazione: le fasce passano da tre a sei, con percentuali di recupero dell’inflazione che scendono dal 100% al 32% man mano che cresce l’assegno. Dal taglio delle rivalutazioni il governo prevede di risparmiare oltre 1,4 miliardi l’anno nel prossimo triennio, al lordo degli effetti fiscali.

I sindacati chiedono in modo unitario di eliminare i tagli. Il testo, ricorda Sky TG24, è ancora in discussione e potrebbe cambiare durante l’esame parlamentare.

Quanto si perde con le nuove regole

Secondo i calcoli della Uil Pensionati, ecco quanto perderebbe ogni anno una pensione lorda mensile con il nuovo meccanismo:

2.500 euro: 144,17 euro;

3.000 euro: 153,92 euro;

3.500 euro: 574,73 euro;

4.000 euro: 711,23 euro;

5.000 euro: 1.015,43 euro;

6.000 euro: 1.163,63 euro;

6.200 euro: 1.314,17 euro.

La Cida, il sindacato dei dirigenti, guarda all’effetto accumulato negli anni: per una pensione da 5.500 euro lordi al mese stima una perdita di circa 96mila euro dal 2012. Per gli assegni più alti il conto può avvicinarsi ai 200mila euro, con altri 3mila euro nel 2027. Lo Spi Cgil calcola invece che, tra il 2023 e il 2036, i vari tagli sottrarranno alle pensioni oltre 100 miliardi di euro.

Cosa dice l’Istat

Anche l’Istat ha fatto i conti, in audizione alla Camera sull’articolo 55 del disegno di legge di Bilancio. Il presidente Francesco Maria Chelli ha spiegato: «Confrontando il regime vigente con quello proposto nella modifica, si stima che i pensionati coinvolti saranno poco più di 3,5 milioni, che riceveranno nel 2027 circa 510 euro in media in meno di trattamenti pensionistici lordi annui rispetto a quanto avrebbero ricevuto se fosse rimasto il sistema di calcolo a scaglioni».

Per sapere di quanto aumenterà davvero ogni assegno bisognerà aspettare due passaggi: il decreto che fissa la percentuale di rivalutazione per il 2027 e il voto finale sulla Manovra.