A partire da lunedì prossimo, 23 novembre 2026, il servizio ASACOM (Assistenza Specialistica all’Autonomia e alla Comunicazione) sarà operativo nelle scuole di competenza comunale.

Ringrazio sentitamente gli uffici comunali per il costante impegno e il lavoro svolto, che hanno permesso di perfezionare ogni aspetto organizzativo e di assicurare la partenza delle attività a beneficio delle famiglie e dei ragazzi.

Canicattì, 18 novembre 2026

L’Assessore alla Solidarietà Sociale

Franco Giordano