Un pomeriggio all’insegna dei valori più autentici dello sport, dell’amicizia e della condivisione. Oggi, mercoledì 18 novembre, a partire dalle ore 15:30, l’A.S.D. Sporting Club Campobello (affiliata Academy Chievo Verona Al-Ittifaq), in stretta collaborazione con ACSI Agrigento e con la partecipazione dell’A.S.D. Palmsport Education, dà vita a una speciale iniziativa educativa e ricreativa dal titolo “3° Tempo”.

L’evento nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani atleti della scuola calcio in un percorso di crescita che vada oltre il semplice risultato agonistico, vivendo lo sport sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco.

Il programma della giornata prevede un primo momento sul campo, dedicato al gioco e al divertimento collettivo. Al termine della partita, i ragazzi saranno protagonisti di un vero e proprio “terzo tempo” culturale ed emozionale: si sposteranno infatti tutti insieme per assistere alla proiezione del film dedicato a una delle icone più amate del calcio italiano e mondiale, Roberto Baggio (“Il Divin Codino”, raffigurato nella locandina ufficiale dell’evento con l’iconica maglia azzurra numero 10).

Attraverso la visione della pellicola, che ripercorre la grande storia umana e sportiva del campione, i giovani calciatori avranno modo di riflettere sull’importanza del sacrificio, della resilienza, del rispetto per l’avversario e della passione pura per questo sport.

«Insieme, per vivere lo sport dentro e fuori dal campo» è il motto che guida l’intera manifestazione, confermando l’impegno costante dello Sporting Club Campobello, della Palmsport Education e del comitato provinciale ACSI nella promozione di attività aggregative capaci di unire formazione sportiva e crescita personale.