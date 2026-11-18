Si terra’ Sabato 21 novembre, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, in zona Divina commedia.
Il Comune ci tiene a raccomandare a tutti di rispettare 2 regole fondamentali:
non abbandonare i sacchi in anticipo, conferire i sacchi solo al momento dell’arrivo del furgone;
usare solo sacchi trasparenti.
Per motivi di controllo e sicurezza, i sacchi neri o non trasparenti non verranno ritirati.
Il ringraziamento a tutti dell’Amministrazione comunale per la collaborazione e per il rispetto del paese.
Giovanni Blanda
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