

La Sicilia si conferma una delle mete regine del turismo internazionale, macinando numeri da record anche nel 2026. A certificarlo sono i dati ufficiali del Ministero del Turismo e l’ultimo rapporto della Banca d’Italia, che fotografano un’Isola in costante espansione economica trainata proprio dal settore dei servizi e dei viaggi. I dati parlano chiaro: i pernottamenti nell’Isola registrano un balzo in avanti del +6%, mentre il traffico passeggeri negli scali aeroportuali siciliani vola con un eccezionale +7,4%.

La notizia è stata commentata a Palermo dall’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, a margine della conferenza stampa di presentazione della decima edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero (Bte), l’evento promosso da Confesercenti Sicilia che accende i riflettori su un comparto sempre più centrale per l’economia dell’Isola.

L’assessore Amata: “Risorse spese bene, il governo regionale fa centro”

“I dati diffusi da Bankitalia e dal ministero del Turismo ribadiscono che la Sicilia si conferma una meta forte, attrattiva e in costante espansione a livello internazionale», ha dichiarato con soddisfazione l’assessore Amata. Secondo l’esponente della giunta Schifani, questo traguardo non è frutto del caso ma di una pianificazione precisa: «È la dimostrazione concreta che le risorse finanziarie regionali ed extraregionali messe a disposizione sono state ben utilizzate attraverso azioni mirate e programmate in un’ottica di valorizzazione strategica del territorio. Continueremo su questa strada con l’obiettivo di garantire risultati sempre più significativi e crescenti, puntando sulla qualità dell’offerta, sulla destagionalizzazione e sul potenziamento dei servizi per consolidare la Sicilia tra le grandi eccellenze del turismo globale”.

La spinta dell’economia e la resilienza del sistema aeroportuale

Il report economico evidenzia come a trainare lo sviluppo complessivo della Sicilia siano principalmente due settori: le costruzioni e, appunto, i servizi turistici.

Il dato sul traffico aereo (+7,4%) assume un valore ancora più significativo se letto alla luce delle storiche difficoltà infrastrutturali dell’Isola e delle recenti emergenze. Il sistema logistico ha infatti mostrato i muscoli anche nei momenti più complessi: “La crescita del comparto è la conferma che il turismo rimane una leva strategica per lo sviluppo economico della Sicilia – ha sottolineato Amata –. Anche in presenza di eventi critici, come la sospensione dell’operatività dell’aeroporto di Catania a causa dell’attività dell’Etna, il sistema ha saputo reggere, dimostrando la resilienza e l’efficienza della rete logistica regionale”.

Verso il futuro: occupazione e sinergia con i territori

Per il governo regionale, le cifre del 2026 rappresentano un trampolino di lancio per le sfide future, a partire dal consolidamento delle presenze nei mesi di spalla e dal potenziamento dell’offerta extralberghiera. “Sono risultati che ci gratificano e ci incoraggiano a proseguire – ha concluso l’assessore regionale –, rafforzando sempre di più la collaborazione tra istituzioni, territori e operatori del settore per trasformare le potenzialità dell’Isola in nuove opportunità di crescita e di occupazione”