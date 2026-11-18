Ha assunto atteggiamento aggressivo poco prima del decollo, su un volo diretto a Milano, urlando e proferendo frasi minacciose. L’episodio è stato segnalato dal personale di bordo agli agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Aeroporto internazionale “Bellini” di Catania.

Secondo quanto segnalato agli agenti della Polizia di Frontiera, l’uomo, apparso particolarmente agitato, avrebbe assunto toni minacciosi nei confronti dei membri dell’equipaggio, arrivando ad urlare che avrebbe “spaccato tutto”, generando, così, preoccupazione tra gli altri passeggeri. Per questa ragione, è scattata la richiesta d’intervento ai poliziotti dello scalo catanese che hanno compiuto gli approfondimenti necessari e hanno esaminato il report di bordo redatto dal comandante dell’aeromobile, ossia il documento utile a ricostruire quanto accaduto durante le fasi precedenti alla partenza.

I poliziotti hanno fatto sbarcare immediatamente il soggetto, come previsto, in tali circostanze, dal Codice della Navigazione e, nei suoi confronti, hanno elevato una sanzione amministrativa di 2.064 euro, considerato che comportamenti simili non rappresentano soltanto un problema di ordine a bordo, ma possono incidere sulle condizioni necessarie a garantire lo svolgimento sicuro di tutte le fasi e le procedure di volo.