

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà a breve per la messa in sicurezza di ponti e viadotti su tre strade di propria competenza, ovvero la Strada Provinciale n. 6 Licata-Ravanusa, la n. 7 Licata-Riesi e la SPR ex regionale n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea. E’ stato firmato infatti il contratto d’appalto tra il Libero Consorzio e l’impresa VALENTE COSTRUZIONI SRL, aggiudicataria del relativo accordo quadro annuale con un solo operatore economico (ribasso del 31,87%) per un importo contrattuale complessivo di 484.000,00 euro più Iva, compresi 14.200 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). Si tratta di lavori progettati dal Settore Infrastrutture Stradali che dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi continuativi dalla data di consegna. Il progetto è stato finanziato con fondi statali di cui al D.M. del 5/5/2022 – programma sessennale 2024/2029.