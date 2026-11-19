

L’allarme manganese raggiunge anche la provincia di Agrigento. Da oggi infatti, risulta essere sospesa l’erogazione idrica in diversi comuni dell’agrigentino e tra questi: Canicattì, Ravanusa, Campobello di Licata e Favara. Nei giorni scorsi si sono registrati incrementi del manganese nelle acque dell’invaso Fanaco e al relativo impianto di potabilizzazione gestito da Siciliacque con criticità e allarmi concentrati soprattutto nei comuni del Nisseno, ma con riflessi anche su tratti dell’acquedotto che servono aree della provincia di Agrigento come sta avvenendo adesso. Il 18 novembre scorso è stato diffuso un nuovo aggiornamento sui valori di manganese nell’acqua legata all’invaso Fanaco con interventi straordinari avviati da Siciliacque sull’impianto di potabilizzazione. Nei giorni precedenti, nell’Agrigentino (come a Canicattì, a inizio novembre) erano state segnalate anomalie legate all’acquedotto Fanaco, poi seguite da comunicazioni di rientro o gestione delle turnazioni da parte di Aica mentre sul versante nisseno l’allerta e le ordinanze di non potabilità hanno riguardato diversi comuni alimentati dallo stesso sistema