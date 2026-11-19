Riflettori puntati sulla sicurezza alimentare e sulla tutela del comparto ortofrutticolo siciliano dopo l’avviso di richiamo precauzionale diramato dal Ministero della Salute per un lotto di pomodoro datterino confezionato nell’Isola. Una vicenda che ha spinto l’assessorato regionale all’Agricoltura a intervenire per rassicurare i consumatori, mentre dal territorio ragusano si alza la voce dei produttori contro il rischio di una psicosi ingiustificata che colpisca l’intera filiera.

La linea della Regione: “Monitoraggio costante e tavolo urgente”

Da Palazzo d’Orleans chiariscono subito i confini dell’allerta: il provvedimento riguarda esclusivamente una specifica partita di prodotto — il lotto n. 4406, commercializzato a marchio L’Ortofrutticola F S.r.l. — individuata e tracciata con precisione grazie al sistema di sorveglianza alimentare già attivo. A scopo puramente precauzionale, resta valido l’invito ai consumatori che avessero acquistato le confezioni riconducibili a quel singolo lotto a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita.

La restante produzione ortofrutticola siciliana, sottolinea l’assessorato, non è interessata dal provvedimento e continua a rappresentare un’eccellenza controllata. Per prevenire nuove criticità lungo la catena di produzione e confezionamento, la Regione ha già convocato con urgenza una riunione operativa con le associazioni e le imprese di categoria. Tre gli obiettivi sul tavolo: innalzare ulteriormente la qualità e la frequenza dei controlli dalla raccolta al confezionamento, definire protocolli di autocontrollo ancora più stringenti per la sicurezza microbiologica e rafforzare la sinergia con i servizi veterinari e di igiene degli alimenti delle ASP.

La protesta del DOSES: “Non si screditi un intero territorio”

Prima dell’intervento istituzionale della Regione, a far sentire la propria voce era stato il DOSES (Distretto Ortofrutticolo Sud-Est Sicilia), realtà che riunisce oltre 170 imprese — da Pachino a Licata — per oltre 3.000 ettari coltivati e un fatturato aggregato superiore ai 450 milioni di euro.

Il Distretto denuncia come, in diversi casi, i provvedimenti cautelativi finiscano per fare riferimento a interi territori di produzione a prescindere dall’azienda e dal lotto di origine, generando un danno d’immagine pesantissimo per uno dei settori trainanti dell’agricoltura isolana. “La sicurezza alimentare è e resta la nostra priorità, e lo dimostrano i controlli che le nostre imprese svolgono ogni giorno – dichiara il presidente del DOSES, Antonino Di Paola –. Proprio per questo non è accettabile che casi isolati diventino il pretesto per screditare un intero territorio e le tante aziende che vi operano con serietà. Chiediamo alle istituzioni di tutelare la filiera ortofrutticola del sud-est Sicilia”.

Controlli intensificati e costi in aumento

A rincarare la dose è il direttore del Distretto, Gianni Polizzi, che ricorda gli sforzi fatti dalle aziende negli ultimi tre anni, con un netto aumento delle analisi di laboratorio in regime di autocontrollo proprio per la ricerca della salmonella: “Negli ultimi anni il comparto ha rafforzato la tracciabilità e la trasparenza dei processi agricoli. L’allarmismo generalizzato danneggia una filiera già in sofferenza per l’aumento dei costi del carburante e il lavoro di tanti produttori”.

Pur ribadendo piena fiducia nelle autorità sanitarie — che hanno confermato l’assenza di qualsiasi divieto generalizzato di commercializzazione — il DOSES chiede ora al Governo nazionale e alla Regione Siciliana di aprire un confronto diretto con le altre Regioni affinché le misure cautelative restino circoscritte ai singoli lotti interessati, senza trasformarsi in un pregiudizio per l’intero tessuto produttivo.