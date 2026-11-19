Il cardinale Jean-Marc Noël Aveline, arcivescovo metropolita di Marsiglia, attuale presidente della Conferenza Episcopale Francese (per la sezione “Giustizia ed Etica – Concordia e Fratellanza”); lo storico Giovanni Grado Merlo, medievista e tra i massimi esperti di studi francescani (per la sezione “Cultura e Umanità”); lo scienziato Salvatore Gaglio, protagonista assoluto della stagione fondativa dell’Intelligenza Artificiale italiana (per la sezione “Scienza e futuro”). Sono loro i vincitori della XXXII edizione del “Premio Internazionale Empedocle per le scienze umane, in memoria di Paolo Borsellino”, promosso dall’Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento in collaborazione con l’Assessorato regionale ai Beni Culturali e Identità Siciliana e con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, nonché il patrocinio della Città di Agrigento.

Ne ha dato notizia oggi con una nota l’Accademia di Studi Mediterranei, presieduta dal vescovo Enrico dal Covolo, specificando che le motivazioni dell’assegnazione saranno lette: per ilcardinale Aveline, dall’arcivescovo metropolita di Agrigento Alessandro Damiano; per il professor Grado Merlo, dallo stesso presidente dell’Accademia, monsignor dal Covolo, già rettore della Pontificia Università Lateranense; per lo scienziato Gaglio, da Giovanni Francesco Tuzzolino, presidente del polo territoriale universitario di Agrigento, nonché del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura Contemporanee del Ministero della Cultura. La cerimonia del conferimento dei premi si svolgerà nel pomeriggio di sabato 21 novembre 2026, a partire dalle ore 16, nella Sala Zeus del Museo Archeologico Regionale “P. Griffo”, ad Agrigento, alla presenza delle autorità civili, politiche e religiose, nonché di personalità del mondo della cultura, dell’economia e delle scienze.

Dopo l’introduzione ai lavori affidata ai rappresentanti dell’Accademia di Studi Mediterranei, il presidente monsignor dal Covolo e il presidente del Comitato scientifico don Carmelo Mezzasalma, seguiranno gli indirizzi di saluto delle autorità agrigentine: il sindaco Michele Sodano, l’arcivescovo Alessandro Damiano, il prefetto Salvatore Caccamo, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Alberto Petix, gli architetti Giuseppe Parello e Roberto Sciarratta, rispettivamente presidente del Consiglio e direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento, Santino Lo Presti, direttore dell’Accademia di Studi Mediterranei. Si entrerà poi nel vivo della cerimonia con l’attesa “Lectio Magistralis” dei premiati dal podio. Un’occasione di grande rilievo per ascoltare tre interventi su tematiche diverse. Aveline è esperto di dialogo interreligioso e questioni migratorie (argomenti ai quali l’Accademia di Studi Mediterranei dedica un forum ogni anno); Grado Merlo ha dedicato tutta la sua vita a studiare il cristianesimo soprattutto nel Medioevo ed è uno dei più apprezzati studiosi di San Francesco (di cui quest’anno ricorrono gli 800 anni dalla morte); Salvatore Gaglio è l’ordinario di ingegneria informatica che in Italia, già all’inizio degli Anni Ottanta, lavorava sull’intelligenza artificiale coordinando progetti nazionali e internazionali, dipartimenti universitari e centri di ricerca, dando concretezza a un’idea di una scienza al servizio del Paese.

Durante la cerimonia ci sarà spazio anche per la proiezione del documentario “Un Pantheon del Bene”, dedicato al Giardino dei Giusti realizzato oltre dieci anni fa nella Valle dei Templi e dove il giorno prima saranno aggiunte nuove stele in onore di Beatrice Rohner, Dietrich Bonhoeffer, Rosa Parks, Francesca Morvillo. Prodotto da Officina della Comunicazione, pluripremiata casa cinematografica, e affidato alla regia di Omar Pesenti, il film è nato da un progetto desiderato dalla compianta Assunta Gallo Afflitto, fondatrice dell’Accademia, al quale hanno collaborato Alessandro Andreini, Marco ed Elisa Roncalli, Santino Lo Presti, reso possibile grazie al contributo della Fondazione Giancarlo Pallavicini, della Fondazione Stefano Serapian e della Fondazione Gariwo.