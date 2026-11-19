

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Randazzo, impegnati nel pomeriggio in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti con tempestività dopo avere avvistato un incendio. Seguendo il fumo, proveniente da una campagna nelle adiacenze di un immobile ubicato nell’immediata periferia del centro abitato i Carabinieri sono arrivati nel punto esatto da dove partivano le fiamme. I militari hanno accertato che era in atto un rogo di rifiuti appiccato, utilizzando dei rami secchi, a svariati rifiuti in plastica chiusi in sacchi in plastica, nonché una poltrona dello stesso materiale. L’azione immediata degli operanti ha permesso di delimitare e spegnere le fiamme, evitando ulteriori conseguenze per la sicurezza pubblica e per l’ambiente circostante, visto che erano stati dati alle fiamme rifiuti eterogenei.

Nella circostanza è stato identificato il responsabile, un 66enne del posto che, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale,è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per combustione illecita di rifiuti, in violazione della normativa ambientale vigente, nonché per emissioni pericolose di fumo atte a arrecare disturbo e potenziale danno alla popolazione residente e ai passanti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. Nella stessa proprietà, poco distante dal predetto rogo gli operanti hanno visto le tracce di un altro focolaio di dimensioni maggiori e fra le ceneri si potevano ancora vedere i residui di materiale di risulta.

Gli incendi non autorizzati di rifiuti, oltre ad integrare una condotta penalmente rilevante, è una pratica molto pericolosa perché le plastiche o componenti elettronici e metalli trattati, sprigionano sostanze tossiche che, disperse nell’aria, provocano danni alla salute pubblica, oltre a contaminare l’ambiente e delle colture circostanti. Il rispetto delle normative ambientali e la collaborazione dei cittadini mediante la segnalazione tempestiva di situazioni sospette o potenzialmente pericolose sono essenziali per contrastare questi fenomeni illegali. L’Arma etnea continuerà a garantire un costante impegno nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, a tutela del territorio e della comunità.