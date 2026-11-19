Domenica 22 Novembre, alle ore 17,30, presso il Palazzo Bella.

Tutti i tesserati e i simpatizzanti possono partecipare a un “”appuntamento fondamentale per il nostro percorso politico: l’assemblea pubblica dedicata al futuro dell’ente locale””.

“”In un mondo che cambia rapidamente, i comuni dell’entroterra non possono più permettersi di chiudersi nei propri confini – secondo i Dem -.

Per capire come fare rete e costruire sviluppo vero, metteremo a confronto due modelli concreti e virtuosi che già funzionano: l’esperienza di Sosvima, raccontata da Alessandro Ficile;

il modello del Salento, con l’intervento di Sebastiano Montanari, esperto di comunicazione””.

L’incontro sarà moderato da Carmelo Traina e Chiara Avanzato, e vedrà l’intervento di Peppe Miccichè, che approfondirà gli obiettivi per “”il futuro e l’importanza concreta di questi temi per la quotidianità di tutti noi””.

Giovanni Blanda