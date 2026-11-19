Istanze di adesioni entro il 19 Novembre. Ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi. Il procedimento di adesione sarà gestito esclusivamente mediante una piattaforma on-line dove il contribuente troverà tutti gli atti definibili e potrà presentare la richiesta di adesione entro il entro il termine di 150 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell’Ente del regolamento, cioè il 19 prossimo). Per presentare l’istanza, entrando nel sito istituzionale del comune www.comune.campobellodilicata.ag.it dalla sezione “Servizi” si aprirà un box di ricerca dove basterà inserire una parola chiave ad esempio “definizione” che aprirà sulla pagina di introduzione della piattaforma, quindi dal tasto “Accedi al Servizio” si sarà introdotti alla piattaforma. Sarà possibile tramite l’Area Contribuenti procedere, tramite Spid o Cie visualizzare la propria situazione debitoria e procedere alla relativa definizione agevolata. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune.

Giovanni Blanda