Determina dirigenziale del Comune di Campobello di Licata. Liquidazione della spesa relativa al servizio di conferimento, recupero e smaltimento di varie categorie merceologiche di rifiuti solidi urbani “”imballaggi””. La liquidazione ammonta a euro 4.196, 76 ed è a favore dell’operatore Seap-Societa’ Appalti pubblici di Aragona (Agrigento). Il provvedimento è trasmesso al responsabile comunale Affari finanziari, Fortunato Domenico Antonio Pitrola.

Giovanni blanda