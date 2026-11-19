Determina dirigenziale del Comune di Campobello di Licata. Liquidazione della spesa relativa al servizio di conferimento, recupero e smaltimento di varie categorie merceologiche di rifiuti solidi urbani “”imballaggi””. La liquidazione ammonta a euro 4.196, 76 ed è a favore dell’operatore Seap-Societa’ Appalti pubblici di Aragona (Agrigento). Il provvedimento è trasmesso al responsabile comunale Affari finanziari, Fortunato Domenico Antonio Pitrola.
Giovanni blanda
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Campobello di Licata, liquidazione spesa rsu
Determina dirigenziale del Comune di Campobello di Licata. Liquidazione della spesa relativa al servizio di conferimento, recupero e smaltimento di varie categorie merceologiche di rifiuti solidi urbani “”imballaggi””. La liquidazione ammonta a euro 4.196, 76 ed è a favore dell’operatore Seap-Societa’ Appalti pubblici di Aragona (Agrigento). Il provvedimento è trasmesso al responsabile comunale Affari finanziari, Fortunato Domenico Antonio Pitrola.