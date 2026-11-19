

Si tratta un’Associazione di Volontariato Socio Sanitario presente da anni sul territorio.

“Il nostro volontariato non è soltanto all’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì, ma opera anche nelle RSA – Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani – e nelle associazioni di volontariato a supporto dei ragazzi disabili – spiega la presidente Maria Giorgio – Siamo ovunque c’è una persona sola, fragile, che ha bisogno di una presenza amica, di un sorriso, di qualcuno che sappia ascoltare. Per questo cerchiamo persone di buon cuore, giovani e adulti, che vogliano unirsi a noi”.

È APERTO IL CORSO BASE DI FORMAZIONE PER IL VOLONTARIATO SOCIALE E SANITARIO

Sede: Ospedale Barone Lombardo – Canicattì – Cappella Sacro Cuore

Periodo: dal 10 Gennaio 2027 al 18 Aprile 2027

SCOPO DEL CORSO

Scopo del Corso è offrire ai partecipanti la possibilità di acquisire la preparazione di base necessaria per:

– l’esercizio di un volontariato in campo socio-sanitario qualificato, organizzato e riconosciuto;

– offrire una presenza qualificata e solidale accanto a chi si trova in situazioni di bisogno e difficoltà, sia in ospedale, sia nelle RSA, sia accanto ai ragazzi disabili e alle loro famiglie.

“Non servono titoli di studio. Serve solo gratuità, riservatezza e voglia di servire – aggiunge la presidente – Alla formazione pensiamo noi, con medici, psicologi e formatori. Il volontario AVULSS non fa l’infermiere, non fa il medico. Fa l’amico. Sta accanto. Se hai qualche ora libera, non tenerla per te. Donala”.

Per informazioni o per iscriversi al corso contattare il seguente numero di telefono: 350 173 7731.