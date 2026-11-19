DigitalValut, associazione di promozione sociale siciliana, ha sviluppato Logos: un’app gratuita e a codice aperto per chat, chiamate e videochiamate cifrate, che funziona senza account, senza numero di telefono e senza alcun server che conservi o legga i messaggi. I due telefoni si collegano direttamente quando la rete lo permette; un piccolo servizio li aiuta a trovarsi e, se serve, inoltra i dati già cifrati senza poterli leggere.

Tre fatti la rendono diversa dalle app più note:

– il suo protocollo di collegamento è stato verificato con strumenti matematici formali (Tamarin, ProVerif, TLA+), che hanno individuato attacchi reali, poi corretti prima di arrivare agli utenti;

– è pubblicata su F-Droid, il catalogo di app libere che ricompila ogni app dal codice sorgente: il pacchetto risulta identico a quello che pubblichiamo, quindi verificabile da chiunque;

– è disponibile in 13 lingue, tra cui arabo e urdu.

Dall’arrivo su F-Droid, all’inizio di novembre, l’attività sul servizio è più che triplicata, da circa 2.900 a oltre 12.000 richieste al giorno. È un dato aggregato: per scelta di progetto, Logos non registra chi la usa.

«Vogliamo dimostrare che la riservatezza non deve dipendere dalla fiducia in un’azienda, ma da qualcosa che chiunque può controllare», spiega Giuseppe Falsone, presidente di DigitalValut.

Sito: https://digitalvalut.github.io/logos-protocol/

F-Droid: https://f-droid.org/packages/io.github.digitalvalut.logos/

Codice sorgente: https://github.com/digitalvalut/logos-protocol